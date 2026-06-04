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Razlozi otkazivanja za sada nisu poznati, navodi ovaj portal.

Samit EU - Zapadni Balkan održava se sutra, 5. juna, a domaćin je predsednik Crne Gore Jakov Milatović.

Na skupu će učestvovati i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsednik Francuske Emanuel Makron, nemački kancelar Fridrih Merc, premijer Španije Pedro Sančez, premijerka Italije Đorđa Meloni i mnogi drugi evropski i regionalni lideri, među kojima i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

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Predsednik Vučić je potvrdio da će danas otputovati u Crnu Goru na Samit, ističući da je važno da ide i predstavlja Srbiju i pored upozorenja Bezbednosno-informativne agencije (BIA) da ne ide i da mu je život ugrožen.

- Ja sam dao reč i Ursuli fon der Lajen i Košti da ću doći u Tivat. Ne vidim nikakav problem. A o svemu drugom govoriću dole, a ne ovde. Strpite se do večeras. Nemam strah da kažem šta mislim, a imam mnogo toga da kažem. Pa ćete saznati kakve su to bile hibridne pretnje recimo 15. marta i koja su sve lica bila ovde u pokušaju da sruše državni poredak, pa nisu ni hapšeni ni proterani. - rekao je Vučić u zajedničkom obraćanju sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom u Palati Srbija.

Kurir Politika/rtcg.me

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