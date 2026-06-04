Slušaj vest

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon poručio je danas u Cirihu da je očuvanje srpskog naroda i kulturne baštine na AP KIM odgovornost cele Evrope, ističući da izložba "Ugroženi i zaboravljeni ljudi" upozorava na težak položaj Srba koji u 21. veku žive bez osnovnih prava i sloboda.

Gujon je rekao da izložba, koja će večeras biti otvorena u galeriji Kunsthaus H30 u Cirihu, švajcarskoj javnosti prenosi poruku da u srcu Evrope postoji narod koji i danas trpi posledice progona zbog svog nacionalnog i verskog identiteta.

- Pred švajcarsku javnost danas izlazimo sa porukom da postoji jedan narod u srcu Evrope, na Kosovu i Metohiji, koji strada pogotovo zbog toga što su Srbi i pravoslavci. Srbi nisu, nažalost, jedini hrišćani koji stradaju u svetu, ali su jedini koji stradaju zbog svoje vere u Evropi - rekao je Gujon.

Prema njegovim rečima, izložba kroz fotografije svedoči o životu srpskih porodica u enklavama, ali i o stradanju hrišćana u Iraku i Siriji.

- Niko ne zna da je ono što je prethodilo tom stradanju na Bliskom istoku bilo stradanje hrišćana, Srba i pravoslavaca 1999. i 2004. godine. Želimo da poručimo da je to nedopustivo i da smo tada sprečili to stradanje, možda do drugog ne bi ni došlo - rekao je Gujon.

On je naglasio da Kancelarija želi da, bez politike i velikih reči, svedoči o stradanju pravoslavnih srpskih porodica koje žive bez osnovnih sloboda i ljudskih prava.

- Gubitak srpskih svetinja na AP KIM bio bi gubitak ne samo za Srbiju i srpski narod, već za celu evropsku civilizaciju i za čovečanstvo ukupno - dodao je on.

Govoreći o iskustvu sa prošlogodišnjeg predstavljanja izložbe u Parizu, Gujon je ocenio da evropska javnost snažno reaguje kada se suoči sa činjenicom da ljudi u 21. veku žive izolovano.

- Ljudi reaguju kada vide da na samo dva sata avionom od Pariza i Ciriha, od bilo kog mesta u Evropi, ljudi žive iza bodljikavih žica.Niko nije čuo za to, niko ne govori o tome, i zato su takve izložbe važne, jer prikazujemo realnost i emocije na terenu - rekao je Gujon.

On je ukazao i na značaj autorke izložbe Ketrin Kuper, poreklom iz Južne Afrike, koja je više puta boravila na AP KIM i kroz svoj objektiv zabeležila svakodnevni život srpskog stanovništva, "trenutke radosti i tuge".