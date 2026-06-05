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Nakon Brisela i Londona, Vladan Đokić otišao je u Rim, gde je ponovo zloupotrebio poziciju rektora Beogradskog univerziteta (BU), na kojoj se još uvek nalazi, kako bi nastavio svoju političku agendu, iskoristivši ovoga puta Univerzitet Sapienca u Rimu za lobiranje i iznošenje teških neistina na račun sopstvene države.

Đokić, koji očigledno u inostranstvu više ne pokušava da sakrije svoj politički angažman, je na Univerzitetu Sapienca u Rimu održao govor u kome se strancima žalio na "represije sa kojima se sučava BU", a među kojima je naveo fizički, finansijski pa i medijski pritisak! Sve su šanse da je "rektor" zaboravio da pojasni sa kakvim se to fizičkim pritiskom suočava ako znamo da autonomija srpskih univerziteta ni jedan jedini put tokom skoro godinu dana blokada istih - nije prekršena ni na pedalj! Još čudnije su Đokićeve tvrdnje o finansijskim i medijskim represijama, jer je plata profesorima povećana još prošle godine za skoro 16 odsto, a studenti blokaderi i sam Đokić redovni su gosti u svim blokaderskim medijima!



Foto: ATAIMAGES

Naime, kao je saopšteno sa BU, Đokić je učestvovao u razgovoru o situciji u akadmeskoj zajednici u Srbiji na poziv profesorke Marije Kristine Marketi, direktorke Departmana za političke nauke Univerziteta Sapienca u Rimu:

- Govoreći o stanju akademskih sloboda u Srbiji, rektor Đokić je istakao tri oblika represije sa kojom se suočava Univerzitet u Beogradu - fizički i administrativni pritisak, finansijska i medijska blokada, i revanšizam i institucionalno ponižavanje. Đokić je naveo da u slučaju kada su i građanske i akademske slobode izložene pritisku totalitarne jednoobraznosti, a društveni i institucionalni okviri sve više po tčinjeni vlasti, intelektualni, individualni i kolektivni kapaciteti moraju biti aktivirani kako bi se suprotstavili jednomlju, letargiji i konformizmu - saopšteno je na BU, a ovu vest, očekivano, preneli su svi opozicioni i blokaderski mediji u Srbiji.

Vladan Đokić u Italiji iznosi nesitine o Srbiji Foto: print screen Instagram

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković kaže da ovo samo još jedna praktična potvrda onoga što Vladan Đokić radi već 19 meseci - ruši univerzitet i materijalno i duhovno.

- Jedina istina je da štetu srpskim fakultetima načio upravo Đokić i određeni dekani, koji su od samog početka bili pokrovitelji, mentori pa i ogranizatori blokada fakulteta! Oni su ti koji su izvršili atak na univerzitete uskraćujući studentima pravo da studiraju i uče, oni su delili studente prema političkoj podobnosti i napravili od zgrada brloge, smećarnike ili izuzetno nebezbedne objekte. Upravo Đokić je bio ključni faktor koji je narušio autonimju BU svojim protivzakonitim delovanjem, a za sve optužuje državu koja nikada nije narušila fakultetsku autonomiju, ni u vreme najgorih blokada, koja je dala profesorima povlašćen status i konstantno pozivala na mir i dijalog. Jedino što je država tražila u nekom trenutku je da profesori predaju, da rade svoj posao za koji i primaju plate. Đokić optužuje vlast u Srbiji upravo za ono za šta je on kriv. Nije država vršila pritisak na fakultete, već su upravo blokaderi preko fakulteta pokušali da izvrše pritisak na državu! Radili su sve da unište Univerzitet i materijalno i duhovno - govori prof Petričković i dodaje:

Milan Petričković Foto: Kurir Televizija

- Sramotno je što Đokić i dalje zauzima mesto rektora BU, niko mu ne brani da se bavi politikom ali to mora da radi u skadu sa zakonom. Međutim, njegovi odlasci po stranim ambasadama i nekim zapadnim centrima moći su upravo okrestracija cele situacije, on pokušava da strancima da lažira postojaće stanje u Srbiji, koja od početka blokada postupa tolerantnije nego najveće svetske demokratije. Đokić od stranaca traži savete, podršku i a ponekad i logistiku, a sve zarad svojih ličnih političkih ciljeva.

Politički analitičar Nebojša Obrknežev kaže za Kurir da je potpuno nejasno o kakvim represijama priča Vladan Đokić, jer je država Srbija pokazala da je jedna od najvećih svetskih demokratija baš na primeru blokada fakulteta.

Nebojša Obrknežev Foto: Kurir Televizija

- Đokić, koji je jedan od glavnih lidera, a najverovatnije će biti i nosilac liste blokaderskog pokreta, očigledno se i dalje nada da vremena kada su stranci birali i kontrolisali vlast u Srbiji nisu prošla. Međutim, moraću da ga razočaram: Srbija je slobodna i suverena zemlja koja sama bira ko će je voditi i njeni predstavnici putuju po svetu s najvećim počastima. Ovo što pokušava da uradi Đokić stalnim trčanjem u Brisel ili u druge zapadne centre moći govori da se nada njihovoj podršci. Naravno, u svom lobiranju protiv sopstvene zemlje političar Đokić, nekada poznat i kao rektor Univerziteta u Beogradu, izneo je samo niz frapantnih neistina - zaključuje Obrknežev.

Da podsetimo, iako je uporno odbijao pozive predsednika republike Aleksandra Vučića za sastanak i dijalog kako bi se u Srbiji što pre rešila obrazovna i društvene kriza, Đokić je biše puta išao u Brisel gde se sastajao sa Martom Kos i lobirao protiv svoje zemlje, čime je direktno kršio Zakon o visokom obrazovanju koji navodi navodi da "na visokoškolskoj ustanovi nije dozvoljeno političko, stranačko ili versko organizovanje i delovanje".