Srbija je je još jednom mogla da vidi dva scenarija za razvoj Srbije. Jedan je predstavio predsednik države Aleksandar Vučić nakon potpisivanja dokumenata o projektovanju i izgradnji brze saobraćajnice "Vožd Karađorđe" kada je najavio nove kapitalne projekte, govorio o planovima za ekonomski rast države, a dan ranije i o pet tačaka plana i programa za Srbiju koje je najavio u svom autorskom tekstu za Kurir.

Sa druge strane, tzv. studenti blokaderi boravili su u Briselu gde su strancima žalili na svoju zemlju, dok je političar Vladan Đokić, nekada poznat i kao rektor Beogradskoj univerziteta, boravio u Londonu gde je lobirao protiv Srbije!

Politički analitičar Branko Radun objašnjava za Kurir da ono što razlikuje uspešnu politiku od one koje ne dobija podršku su upravo planovi i programi za budućnost, odnosno - vizija!

- Često se dešava da čak i prethodni uspesi i minuli rad nisu presudni. Oni jesu biti kao neka osnova i uverenje da je neko sposoban da nešto uradi i da ponovo postigne određeni uspeh. Ljudi ne glasaju za prošlost, već za budućnost i zato je potrebno da imate viziju za razvoj zemlje u budućnosti. Vladajuća koalicija i Aleksandar Vučić na čelu države su to prepoznali i nastojali su da naprave razvojni plan za Srbiju u kojem su i investicije, i ulaganje u infrastrukturu, enegetska stabilnost, obrazovanje ali i novi segmenti poput robotike i još mnogo toga. Logika je nalagala da njihovi oponenti, predstavnici "klasične" opozcije i tzv. "studentska lista", predstave neki svoj plan i program, recimo za narednu deceniju. To bi takođe moralo da bude potkrepljeno nekom realnom strategijom, a ne da bude spisak lepih želja da živimo bolje. Mislim da je taj nedostatak njihova velika slabost - ocenjuje Radun i dodaje:

- Stranci su ovde već pokazali i dokazali da vode politiku u interesu svojih zemalja! Mislio sam da je ta naivna vera da će neko sa strane da reši naše probleme, prošla sa svime što smo već doživeli: pritisci i ucene za Kosovo, isporučivanje onih koji su vodili državu, policiju, vojsku i niko ništa, samo smo dobijali nove i nove zahteve... Ta priča da će neko iz Brisela da nam pomogne i da ne gleda svoje interese, mogla je da prođe možda pre 20 godina, ali smatram da je javnost umorna od stranog mešanja u naše unutrašnje procese. Ako zovete strance da vam budu nekakvi arbitri, očekujete da posle nećete moći da ih se rešite, biraće od ministra do predsednika opštine, samo će prekopirati svoje, recimo, porodične zakone, o svemu će odlučivati ovde... Ako opozcija i tzv. "studentska lista" nisu sposobni da bez mešanja stranog faktora poboljšaju život u Srbiji, onda možda i nisu za pozicije na koje pretenduju.

Pravnik Aleksa Grubešić iz Centra za društvenu stabilnost kaže za Kurir da i od predsednika Srbije i od članova Vlade možemo da čujemo isključivo priče o planu i programu za dalji razvoj Srbije.

- U više navrata je predsednik jasno i transparentno isticao šta država namerava da uradi na planu razvoja ekonomije i infrastrukture, podizanja životnog standarda, dok od pripadnika tzv. "studenata u blokadi" viđamo samo parole i lepljenje nalepnica bez programa koje samo ruže i grad i razne druge objekti širom države. Naravno, redovan je i njihov odlazak kod stranih nalogodavaca po direktive u kom pravcu će da vode politiku rušenja Srbije. Nikakav plan i program za razvoj Srbije građani od njih nisu ni čuli ni videli, a pogotovo nisu dobili odgovore na pitanja kako će da brane vitalne nacionalne interese pod uticajem stranih faktora? Kako će se braniti pitanje Kosova, Republike Srpske, kako će se voditi celokupna spoljna politika? To su dve dijametralno suprotne politike: aktuelna vlast ima viziju kako će poboljšati život građana, a blokaderi imaju prazne parole, uzvike, zvižuduke i targetiranje neistomišljenika - ocenjuje Grubešić.