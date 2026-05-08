Lider Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović priznao je da su nade opozicije o brzom padu aktuelne vlasti bile zasnovane na pogrešnim procenama, istovremeno uputivši oštre kritike na račun svojih dojučerašnjih saboraca koje optužuje za lične interese i "transakcione odnose".

Devet godina nakon što je aktivnije ušao u političku borbu, Grbović sumira svoja razočaranja, gde se prisetio protesta nakon izbora 2017. godine, kada je, kako je rekao, slušao politički relevantne profesore kako najavljuju brzi slom vlasti.

Danas, gotovo deceniju kasnije, Grbović konstatuje da su te procene bile daleko od realnosti.

- Sećam se tih rečenica da će Vučić da pređe s mesta premijera na mesto predsednika i da će da izgubi snagu, da padne mnogo brže nego što smo očekivali.Rekao sam OK, možda ja ne razumem stvari, možda sam ja glup, ali nisam bio glup i ispostavilo se da Vučić baš nije nameravao da se preda. Evo nas u 2026.godini, devet godina kasnije se još nije rešilo - poručio je Grbović.

On se obrušio i na opoziciju, pre svega na one koji se pojavljuju kao organizatori blokada i tumači studentskih protesta.

- Ima među njima ljudi koji se nameću na različite načine i govore o bezuslovnoj podršci, ali to nije bezuslovna podrška nego namera transakcionog odnosa. Ako ti gledaš da uvališ nekog svog na listu, da obezbediš sebi neko finansiranje, da sebi obezbediš neki konsultanski ugovor, to nije bezuslovno - rekao je Grbović.

Dodao je da "šumove" prave oni ljudi koji su sebi dali za pravo, neovlašćeno da oni tumače ekskluzivno studentske stavove.

- Pa tako dođeš u situaciju da je najglasniji zagovornik izlaska iz Skupštine onaj koji ima najdirektniji ekonomski interes da njegovi klijenti ne izađu iz vlasti. I sad mi treba da budemo moralno inferiorni u odnosu na to - pa neću - zaklučio je Grbović.