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Novinar radija Vidovdan u Frankfurtu Zoran Vicelarević, pretučen je sinoć nakon što je na tribini koju je organizovao ProGlas postavio pitanje učesnicima skupa. Fizički su ga napali pripadnici obezbeđenja, kao i članovi orgnaizacije.

Vicelarević je za Kurir opisao kako je izgledao nemili incident.

- Nasilje prema meni je izazvano zbog toga sto sam samo postavio jednostavno pitanje, a nisam mišljenja kao oni, kao što sam i rekao u svom predstavljanju. Ja sam se javio prvi za reč, međutim sa bine su mi rekli da ne mogu prvi da nastupam, već neko drugi, pretpostavljam da su imali svoje pitače. Pošto znaju da sam ja protiv tih opcija i stvari, prsituni su počeli da uzvikuju "nemojte mu davati mikfrofon, on je protiv nas".

Postavljam pitanje - ako sam ja novinar, da li je bitno jesam li jednog ili drugog mišljenja? A pitanje koje sam postavio bilo je - zašto smatrate da smo neka masa ovde koja ne zna da treba da glasa i koji vam je plan i program za vaše opcije? Nisam ja nikoga psovao, nisam oduzeo nešto nekome, samo sam hteo da kažem da smo mi ljudi normalni u dijaspori, živimo ovde, radimo svoj posao, a hteo sam da saznam koji je njihov program i zašto bismo mi glasali za njih - objasnio je Vicelarević.

On smatra da ih je takvo pitanje isprovociralo, nakon čega je, kako objašnjava, neko iz obezbeđenja ili organizacije, nasrnuo na njega.

- Odmah se pojavio neko ko je hteo da pokaže da pripada tom skupu i siguran sam da je bio u stanju da me ubije, kako bi dokazao da je "njihov". Rekao mi je da me zna, kao i da sam protiv njih. A onda su me fizički napali i izbacili van. To vam govori o kakvim se ljudima radi, mada ima i one tzv. elite koja smatra da je pametna i da ima neko mišljenje o politici. Da li možete da zamislite kakva je to elita, koju su ubedili, da, ako dovoljno dugo skaču po pešačkom prelazu, da će predsednik Srbije da ode? Neće svi da napadnu, neki će i takve stvari da rade. To su ljudi koji imaji mišljenje koje im je neko dao - kaže Vicelarević.

Objašnjava da na tribinama Proglasa, pokušavaju da "objasne neke stvari gajstarabajterima".

- Zoran Kesić je pokušao da nam se dodvori i obratio se na nemačkom, što je bilo bez potrebe, jer mi razumemo srpski i nema potrebe da priča na drugom jeziku. Imali su teoriju o tome da smo mi kritična masa, koja ne zna da treba da ide da glasa. Onda su rekli da su konzulati produžena ruka Vučića, što opet nije tačno. Ja sa njima imam saradnju i to su ljudi koji rade svoj posao. Ako nisi za njih, onda su Vučićev, ako nisi Vučičev onda si još gori, jer nisi ni naš - ističe Vicelarević.

Napominje i da su članovi Proglasa na tribinu doveli Slovenca kao predstavnika dijaspore.

- Šta će nama da kaže Slovenac koji ne zna ni baš najbolje srpski da priča. Puna sala Srba, oni doveli Slovenca. Jako loša organizacija i priprema svega. Izrecitovali i napravili priredbicu kao da smo u vreme Tita. Mi nismo izolovani od sveta, svi znamo šta se dešava u Srbiji - rekao je Vicelarević.

Ističe da neće podneti tužbu protiv ljudi koji su ga napali, ali smatra da će se policija baviti tim slučajem.

- Ja imam vaspitanje da ne tužim naše ljude ovde, pa makar i fizički nasrnuli na mene. Pretpostavljam da će Zakon to da uredi i da će policija da se bavi time. Ja sigurno neću da ga tužim, on je naš čovek, bez obzira što ima pogrešno mišljenje o svetu, ali opet je naš - zaključio je novinar Zoran Vicelarević.