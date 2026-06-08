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Na tribini "ProGlasa" u Ofenbahu, nedaleko od Frankfurta došlo je do nasilja kada je obezbeđenje fizički nasrnulo, a potom i izbacilo novinara koji je postavio pitanje.

Opoziciona N1 televizija s tog događaja izvestila je na skandalozan način.

Oni su naveli da se dogodio "jedan incident" i da je jedan od posetilaca iz publike udaljen iz sale nakon "grube reakcije" druge osobe.

Podsetimo, novinar Zoran Vicelarević je na tribini postavljao pitanja.

Kako se može videti na snimku koji objavljujemo u nastavku teksta, čovek koji je bio u publici iskoristio je svoje pravo i učesnicima skupa postavio jasno pitanje: Gde vam je program?

00:38 Brutalne scene nasilja blokadera Izvor: Kurir

Ovo jednostavno, ali očigledno veoma bolno pitanje po blokadere, izazvalo je užasnu reakciju: prvo mu je oduzeta reč, onda su iz publike počeli da mu dobacuju "napolje, napolje", da bi nasilje i brutalne scene dostigle vrhunac u sledećim sekundama, kada ga je nekolicina muškaraca iz obezbeđenja tukla i izbacila napolje!

Jedan korisnik Iksa je napisao: Od onolikih stranaka i velike 'Srbije protiv nasilja', napraviće koaliciju 'Srbija protiv'. Nasilje izbacuju iz naziva, jer ih je sve manje, a agresija prema mladosti i sopstvenom narodu je sve veća. Sve to zbog par mandata i skupštinskog kolača od 13 dinara! - stoji navedeno u objavi.