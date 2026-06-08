Slušaj vest

Na tribini "ProGlasa" u Ofenbahu, nedaleko od Frankfurta došlo je do nasilja kada je obezbeđenje fizički nasrnulo, a potom i izbacilo novinara koji je postavio pitanje.

Opoziciona N1 televizija s tog događaja izvestila je na skandalozan način.

Oni su naveli da se dogodio "jedan incident" i da je jedan od posetilaca iz publike udaljen iz sale nakon "grube reakcije" druge osobe.

Podsetimo, novinar Zoran Vicelarević je na tribini postavljao pitanja.

Ne propustitePolitika"IMAO SAM OSEĆAJ DA MOGU DA ME UBIJU U TOM TRENUTKU" Novinar kog su blokaderi napali za Kurir: "Tukli su me samo zato što nisam njihov i drugačije mislim"
šorka

Kako se može videti na snimku koji objavljujemo u nastavku teksta, čovek koji je bio u publici iskoristio je svoje pravo i učesnicima skupa postavio jasno pitanje: Gde vam je program?

00:38
Brutalne scene nasilja blokadera Izvor: Kurir

Ovo jednostavno, ali očigledno veoma bolno pitanje po blokadere, izazvalo je užasnu reakciju: prvo mu je oduzeta reč, onda su iz publike počeli da mu dobacuju "napolje, napolje", da bi nasilje i brutalne scene dostigle vrhunac u sledećim sekundama, kada ga je nekolicina muškaraca iz obezbeđenja tukla i izbacila napolje!

Jedan korisnik Iksa je napisao: Od onolikih stranaka i velike 'Srbije protiv nasilja', napraviće koaliciju 'Srbija protiv'. Nasilje izbacuju iz naziva, jer ih je sve manje, a agresija prema mladosti i sopstvenom narodu je sve veća. Sve to zbog par mandata i skupštinskog kolača od 13 dinara! - stoji navedeno u objavi. 

Kurir Politika 

Ne propustitePolitikaOVO JE BLOKADER KOJI JE TUKAO NOVINARA NA TRIBINI PROGLASA U FRANKFURTU! Vlasnik nemačke kompanije psovao i urlao, a onda se pravdao SRAMNIM REČIMA (VIDEO)
politika
PolitikaTRI STUBA BLOKADERA ZA RUŠENJE VLASTI: Negiranje rezultata, kriminalizacija i dehumanizacija predsednika Srbije!
av.jpg
Politika"BAŠ NJIH BRIGA ZA BELE ČIOPE" Piper podsetio blokadere na pokolj dva miliona ptica u režiji DOS-a: Narod sve vidi i poslaće vas na smetlište političke istorije
uros.jpg
PolitikaBLOKADERI I DALJE BIRAJU NASILJE UMESTO DIJALOGA! Vučić i posle svega poziva na razgovor, blokaderska "priča" poznaje samo baklje i kamenice
WhatsApp Image 2026-05-23 at 20.44.34 (1).jpeg