UŽIVO PALATA SRBIJA: Predsednik Vučić svečano dočekao predsednika Angole uz najviše počasti, Lorens se naklonio srpskoj trobojci (FOTO/VIDEO)
Razgovori dvojice predsednika u četiri oka
09.45 - Prema protokolu, započeli su razgovori predsednika Srbije i Angole u četiri oka.
Svečani doček ispred Palate Srbija
9.30 - Uz intoniranje himni obeju država, crveni tepih i počasnu smotru Garde Vojske Srbije, predsednik Vučić je dočekao predsednika Angole.
Predsednici su se naklonili srpskoj trobojci.
Posle svečanog dočeka usledilo je upoznavanje dvojice predsednika sa članovima delegacija obeju država.
Nakon toga će, u 9.45 časova, uslediti razgovor predsednika Republike Srbije i predsednika Republike Angole.
U 10.15 časova počeće plenarni sastanak delegacija Republike Srbije i Republike Angole, a za 11 časova planirana je razmena bilateralnih dokumenata.
Ceremonija uručenja ordenja uslediće u 11.05 časova, kada će Orden Republike Srbije na lenti biti uručen predsedniku Republike Angole, a Orden Agostino Neto predsedniku Republike Srbije.
U 11.15 časova uslediće izjave za medije dvojice predsednika posle čega u 11.35 časova počinje Okrugli sto pod nazivom ''Srbija i Angola: Od uspešnih projekata do novih partnerstava - 50 godina prijateljstva i saradnje''.
Predsednik Angole Žoao Manuel Gonsalves Lorens stigao je u Beograd juče, a na beogradskom aerodromu dočekao ga je ministar spoljnih poslova Marko Đurić.
Predsednika Angole dočekao šef diplomatije Đurić
Predsednika Angole dočekao je na beogradskom aerodromu ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić.
Šef srpske diplomatije poželeo je gostu srdačnu dobrodošlicu i istakao da njegova poseta, godinu dana nakon obeležavanja 50 godina diplomatskih odnosa Srbije i Angole, predstavlja značajan korak u jačanju tradicionalnog prijateljstva i unapređenju saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.
Dočeku predsednika Republike Angole na beogradskom aerodromu prisustvovao je i ambasador Republike Srbije u Luandi Miloš Perišić.
Kurir.rs/RTS