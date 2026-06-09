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Svečani doček predsednika Angole Lorensa ispred Palate Srbija  Foto: Petar Aleksić, Screenshot RTS, Petar Aleksić

Razgovori dvojice predsednika u četiri oka

09.45 - Prema protokolu, započeli su razgovori predsednika Srbije i Angole u četiri oka.

Svečani doček ispred Palate Srbija

9.30 - Uz intoniranje himni obeju država, crveni tepih i počasnu smotru Garde Vojske Srbije, predsednik Vučić je dočekao predsednika Angole.

Predsednici su se naklonili srpskoj trobojci.

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Foto: RTS Printscreen

Posle svečanog dočeka usledilo je upoznavanje dvojice predsednika sa članovima delegacija obeju država.

Nakon toga će, u 9.45 časova, uslediti razgovor predsednika Republike Srbije i predsednika Republike Angole.

Predsednik Vučić svečano dočekao predsednika Angole Foto: RTS Printscreen, screenshot Video Plus

U 10.15 časova počeće plenarni sastanak delegacija Republike Srbije i Republike Angole, a za 11 časova planirana je razmena bilateralnih dokumenata.

Svečani doček ispred Palate Srbija: Vučić sa predsednikom Angole  Foto: Petar Aleksić

Ceremonija uručenja ordenja uslediće u 11.05 časova, kada će Orden Republike Srbije na lenti biti uručen predsedniku Republike Angole, a Orden Agostino Neto predsedniku Republike Srbije.

U 11.15 časova uslediće izjave za medije dvojice predsednika posle čega u 11.35 časova počinje Okrugli sto pod nazivom ''Srbija i Angola: Od uspešnih projekata do novih partnerstava - 50 godina prijateljstva i saradnje''.

Predsednik Angole Žoao Manuel Gonsalves Lorens stigao je u Beograd juče, a na beogradskom aerodromu dočekao ga je ministar spoljnih poslova Marko Đurić.

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Palata Srbije počasna garda Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Predsednika Angole dočekao šef diplomatije Đurić

Predsednika Angole dočekao je na beogradskom aerodromu ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić.

Šef srpske diplomatije poželeo je gostu srdačnu dobrodošlicu i istakao da njegova poseta, godinu dana nakon obeležavanja 50 godina diplomatskih odnosa Srbije i Angole, predstavlja značajan korak u jačanju tradicionalnog prijateljstva i unapređenju saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Dočeku predsednika Republike Angole na beogradskom aerodromu prisustvovao je i ambasador Republike Srbije u Luandi Miloš Perišić.

Kurir.rs/RTS

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