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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić svečano je dočekao predsednika Republike Angole Žoaa Manuela Gonsalvesa Lorensa, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji od 8. do 10. juna.

Posle svečanog dočeka, razgovora u četiri oka i sastanka delegacija obeju država, uslediće posebna svečanost - ceremonija uručenja ordenja, kada će Orden Republike Srbije na lenti biti uručen predsedniku Republike Angole, a Orden Agostino Neto predsedniku Republike Srbije.

Orden Republike Srbije na plavoj lenti

Orden Republike Srbije je odlikovanje Republike Srbije ustanovljeno 26. oktobra 2009. godine „Zakonom o odlikovanjima Republike Srbije“. Autor idejnog rešenja Ordena Republike Srbije je akademski vajar Mitar Petković.

Orden se dodeljuje ukazom Predsednika Republike Srbije u specijalnim prilikama. Dodeljuje se u prvom stepenu na velikoj ogrlici (predsednicima ili suverenima država), a u drugom stepenu na lenti (predsednicima država ili vlada). Orden Republike Srbije ima dva stepena.

Foto: Petar Aleksić

Orden Republike Srbije drugog stepena sastoji se od zvezde, lente i ordenskog znaka. Zvezda i ordenski znak su istovetni sa zvezdom i ordenskim znakom Republike Srbije prvog stepena.

Lenta ordena izrađena je od svetloplave moarirane svile širine 100 mm. Krajevi lente završavaju se mašnom na kojoj se nalazi ordenski znak. Na sredini vrpce nalaze se dve uspravne pruge bele boje sa minijaturom Velikog grba Republike Srbije, visine 7 mm, istog oblika kao na medaljonu ordenskog znaka. Zvezda Ordena Republike Srbije nosi se na levoj strani grudi, a lenta preko grudi – sa desnog ramena ka levom boku.

Foto: Petar Aleksić

Orden Agostino Neto

Antonio Agostino Neto (port. António Agostinho Neto; Katete, 17. septembar 1922 – Moskva, 10. septembar 1979), bio je pesnik i nacionalni vođa, osnivač marksističkog Narodnog pokreta za oslobođenje Angole 1953. i jedan od vođa borbe za nezavisnost Angole, bio je prvi predsednik nezavisne Angole (1975–1979).

Studirao je medicinu u Lisabonu, a četrdesetih godina 20. veka postaje važan činilac pokreta koji je težio vraćanju tradicionalnoj angolskoj kulturi. Po povratku u Angolu hapšen je zbog svog protivljenja kolonijalizmu, pa je pobegao u Maroko i postao vođa angolskog pokreta otpora u egzilu.

Agostino Neto uhapšen je 1960. godine i odveden na Zelenortska Ostrva, a kasnije u Lisabon. Posle izvesnog vremena, zbog velikog pritiska javnosti, pušten je u kućni pritvor, ali je uspeo da pobegne u Maroko, a odatle u Zair.

Foto: Petar Aleksić

Nakon svrgavanja diktature 1974. godine u Portugaliji, u Angoli jača pokret za nezavisnost pa je, 11. novembra 1975. godine, posle 56 godina borbe, Angola i zvanično proglašena nezavisnom, a Agostino Neto postao je njen prvi predsednik. Njegova vlada je uspostavila bliske veze sa socijalističkim zemljama. Naročito dobre odnose Angola je uspostavila sa našom zemljom, a blisko prijateljstvo Angole i Srbije, koje traje do danas, započeto je u ovom periodu, podsetila je svojevremeno Politika.

Neto je umro 10. septembra 1979. godine, tokom operacije u Moskvi, dok je u njegovoj domovini besneo građanski rat. Dan njegovog rođenja danas se u Angoli slavi kao praznik, Dan nacionalnih heroja, a univerzitet u Luandi nosi njegovo ime.

Novobeograđanima njegovo je ime poznato jer jedna od ulica u tom delu Beograda u Bloku 70a novi njegovo ime.