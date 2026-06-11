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Hrvatski političar Branimir Glavaš pravosnažno je osuđen na sedam godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. godine. Čak 35 godina nakon ovog monstruoznog zločina, gde su Srbi pre ubistava krvnički mučeni na najbrutalnije načine, Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Županijskog suda u Zagrebu iz 2023., kojom su Glavaš i još troje optuženih proglašeni krivim za krivično delo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.

Istom presudom je na četiri godine zatvora osuđena i Gordana Getoš Magdić, nekadašnja komandirka voda posebne jedinice za diverzantsko-izviđačke namene Operativne zone Osijek, dok su pripadnici tog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni na po tri godine zatvora, pišu hrvatski mediji.

Sagovornici Kurira saglasni su da ovakakvom sramnom presudom pravda nije zadovoljena i da ovo predstavlja uvredu za porodice žrtava, ali i za ceo srpski narod, ali i podsećaju da su Srbi pred Hrvatskim ali i međunarodnim sudovima dobijali mnogo veće kazne.

Savo Štrbac, predsednik dokumentaciono-informacionog centra “Veritas”, podseća za Kurir da su Glavaš i njegova grupa u slučajevima "Selotejp" i "Garaža" vršili ritualna ubistva nad Srbima, jer su hteli da pošalju poruku da su Srbi niža bića i životinje, da su među njihovim žrtviama bili viđeniji Srbi, kao i da nakon toliko godina nema ni reči o zadovoljenju bilo kakve pravde za porodice stradalih.

Savo Štrbac Foto: Kurir Televizija

- Prema njihovim zvaničnim podacima pred hrvatskim sudovima procesuirano je 4.000 osoba, dok su samo tri odsto njih pripadnici hrvatskih oružanih snaga, a još manje ih je osuđeno. I danas nema dana da se nekom Srbinu ne sudi u Zagrebu, dok se na mesečnom nivou pred njihove sudove izvede od 50 do 70 ljudi! Do sada, u 750 pravosnažnih presuda koji su hrvatski sudovi izrekli protiv Srba prosečna kazna bila je 12 godina zatvora, dok je većina dobijala maksimalnu kaznu od 20 godina. Kada su Hrvati u pitanju kazne su ili minimalne od pet godina ili čak ispod minimalne jer su oni svojima uvek nalazili "posebne olakšavajuće okolnosti", a za njih je ta dovoljna olakšpavajuća okolnost sama činjenica da je neko učestvovao u Domovinskom ratu na strani Hrvatske. Ova presuda Glavašu i njegovoj grupi je apsurd i sramota i nema reči o zadovoljenju pravde kod porodica nastradalih nakon toliko godina. Mislim da je Glavaš veeći deo ove kazne već odležao u BiH - gori Štrbac i dodaje da je Glavaševa grupa pobila izuzetno veliki broj ljudi:

- Oni su izvodili ritualna ubistva Srba kojima su želeli da pošalju poruku celoj srpskoj naciji kako će se provesti u Hrvatskoj. U slučaju "Garaža" terali su čoveka da pije sumpornu kiselinu, u slučaju "Selotejp" oni su svoj žrtve prvo dugo prebijali i mučili, onda su im lepili selotejp trake preko usta i ruku, odvodili na obalu u Osjeku i ispaljivali desetine rafala u njih i zatim ih bacali u reku, a selotejp je trebalo da osigura da, čak i kada bi neko preživeo metke, da ne bi mogao da ispliva. Ipak, jedan čovek je čudom preživeo i o svedočio o svemu protiv Glavaša. U Hrvatskoj je na već duže vreme na deli revitalizacija ustaštva.

Miodrag Linta, predsednik Saveza Srba u regionu kaže za Kurir da je čitavo suđenje Glavašu i njegovoj grupi koje je trajalo toliko godina - zapravo jedna sudska farsa koja pokazuje karakter hrvatskog pravosuđa, ali i uvreda i so na ranu ne samo za porodice Glavaševih žrtava već i za ceo srpski narod.

Foto: Kurir 6tv

- Kada Srbin, onda ti hrvatsko pravosuđe otera u zatvor na 10 -15 godina za jedan šamar, a ovde je sedam godina godina dobio jedan veliki zločinac koji imao svoju organizovanu jedinicu koja je za cilj imala da hapsi, muči i ubija srpske civile u Osijeku. Time su slali poruku svim Srbima da im nema života u Tuđmanovoj državi. Sama visina kazne je duboko uvredljiva ne samo za porodice žrtava, nego i za ceo srpski narod, jer je poslata poruka da je moguće nekažnjeno proterivati i ubijati srpske civile. Ova kazna je daleko od pravde i hrvatskoj javnosti nije poslata poruka da se krivci za ratne zločine moraju kažnjavati, bez obzira na njihovu nacionalnu i versku pripadnost. Porodice žrtva nemaju sad nikakav osećaj da su istina i pravda trijumfovale već sam siguran da su svi doboko razočarani i da se osećaju poniženo i kao da im je sipana so na ranu - govori Linta.

Glavaš, koji je poznat i kao "Slavonski krvnik", bio je prvo osuđen za ratni zločin nad srpskim civilima na osam godina zatvora, ali je oslobo]en nakon što je Ustavni sud Hrvatske ukinuo pravosnažnu presudu Vrhovnog suda i postupak vratio na početak. Glavaš je pre nekoliko godina na svom Fejsbuk profilu napisao da je tokom poslednjeg rata "pobio premalo ljudi".

Branimir Glavaš je jedan od osnivača HDZ i sekretar Sekretarijata za narodnu odbranu kojeg je Franjo Tuđman kasnije imenovao za zapovednika odbrane Osijeka. Tokom rata snage pod Glavaševim zapovedništvom izvršile su niz svirepih likvidacija osječkih civila srpske nacionalnosti, koje su ostale zapamćene pod nazivima "Garaža" i "Selotejp". Iza tih naziva kriju se stravične priče o tome kako su zarobljeni civili terani da piju kiselinu iz akumulatora, kako su premlaćivani i mučeni, mnogi su odvedeni u nepoznatom pravcu i zauvek nestali, a uobičajena praksa bila je da se zarobljeni civili sa selotejpom preko usta odvode na obalu Drave, gde su ubijani i bacani u reku. Ove zločine tokom suđenja nije porekao ni sam Glavaš, ali je tvrdio da on za njih nije odgovoran.