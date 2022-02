SKANDAL! GLAVAŠ POKUŠAVA DA UĆUTKA SRBE: Govorio da je pobio premalo ljudi, a podnosi tužbe kad neko kaže da je on ratni zločinac!

Ratni zločinac Branimir Glavaš, poznat pod nadimkom "slavonski krvnik", pokušava da ućutka Srbe! On je, naime, podneo tužbu protiv Dragana Crnogorca, nekadašnjeg zastupnika u hrvatskom Saboru, zato što ga karakteriše kao ratnog zločinca iako je Glavaš i sudski bio osuđen.

Glavaš - koji je bio osuđen za ratni zločin nad srpskim civilima na osam godina zatvora, a potom oslobođen nakon što je Ustavni sud Hrvatske ukinuo pravosnažnu presudu Vrhovnog suda i postupak vratio na početak, te čovek koji je nedavno na svom fejsbuk profilu napisao da je tokom poslednjeg rata "pobio premalo ljudi" - zapretio je Crnogorcu tužbom ukoliko mu se ne izvini i ne plati odštetu od oko 4.000 evra.

- U decembru 2021. sam bio gost emisije na TV Hepi, a sam sadržaj emisije je bio takav da smo komentarisali događaje ratnih zločina i šta se dešavalo na teritoriji Hrvatske i počinjenim zločinima nad Srbima. Tada sam izneo činjenice iz tog vremena, ali i iz presude hrvatskih sudova. Glavaš je osuđen da je naređivao zločine nad Srbima i okarakterisao sam ga kao ratnog zločinca. Imao sam i čitav slučaj ispred sebe, odnosno sudski spis. On me sad na osnovu toga tuži, odnosno traži da mu se izvinim i platim neki iznos protivrednosti oko 4.000 evra - naveo je Crnogorac za Kurir.

Kako kaže, u pitanju su čiste pretnje i pokušaj zastrašivanja.

- Jedan sam od retkih koji slobodno iznosi te stvari u javnost jer nemaju čime da me ucenjuju. Ja sam u vreme rata bio mlad i u njemu nisam učestvovao, pa nemaju ništa što bi mogli da pokušaju da mi prikače. Ne libim se, pak, da govorim o tome šta su oni radili, jer za te žrtve nažalost nema ko da kaže zašto su ubijeni i zašto je nad njima počinjen ratni zločin za koji do dan-danas niko nije odgovarao iako se tačno zna ko je u kojim gradovima bio gospodar života i smrti - kaže Crnogorac.

Ističe da će i dalje nastaviti da govori o ratnim zločincima i zločinima počinjenim nad Srbima u Hrvatskoj.

- Nastaviću i dalje to da radim, neće me ućutkati iako na ovaj način to pokušavaju. Ja ću i dalje iznositi istine radi pravde i svih tih žrtava koje su nevino postradale. Neću dozvoliti da se ovako zataškava istina, niti ću da se izvinim Glavašu, a kamoli da mu nešto plaćam - poručio je Crnogorac za naš list.

Podsećanja radi, Branimir Glavaš je jedan od osnivača HDZ i sekretar Sekretarijata za narodnu odbranu, koga je Franjo Tuđman kasnije imenovao za zapovednika odbrane Osijeka.

Tokom rata snage pod Glavaševim zapovedništvom izvršile su niz svirepih likvidacija osječkih civila srpske nacionalnosti koje su ostale zapamćene pod nazivima "Slučaj garaža" i "Slučaj selotejp". Iza tih naziva kriju se stravične priče o tome kako su zarobljeni civili terani da piju kiselinu iz akumulatora, kako su premlaćivani i mučeni, mnogi su odvedeni u nepoznatom pravcu i zauvek nestali, a uobičajena praksa bila je da se zarobljeni civili sa selotejpom preko usta odvode na obalu Drave, gde su ubijani i bacani u reku. Ove zločine nije porekao ni sam Glavaš, ali tvrdi da on za njih nije odgovoran.

