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Srpska lista već danima upozorova da Aljbin Kurti sprovodi izborni inženjering i krađu mandata koju je Srpska lista osvojila na nedeljnim izborima, a sada su to potvrdile i albanske stranke!

Emilija Redžepi, predsednica Nove demokratske stranke, izjavila je da će njena stranka tražiti zaštitu pred Ustavnim sudom zbog, kako tvrdi, mešanja stranke Nenada Rašića u izborni proces u sredinama gde većinom živi muslimansko stanovništvo, ocenjujući da se time narušava svrha zagarantovanih mesta namenjenih nevećinskim zajednicama!

Nenad Rašić i Aljbin Kurti Foto: Printscreen lajmi.net

Ona kaže da se Nova demokratska stranka i nakon decembarskih izbora žalila Vrhovnom sudu, ali su žalbe bile odbijene.

- Adresiraćemo ovu problematiku i Ustavnom sudu. Zašto onda postoje zagarantovana mesta za nevećinske zajednice, sa akcentom na zaštitu autentičnosti tih zajednica u sredinama gde oni žive - upitala je Redžepijeva.

Posebno je istakla da njena stranka ne želi da se meša u političke odnose unutar srpske zajednice, ali da smatra da ne treba ćutati na nepravilnosti koje pogađaju nevećinske zajednice.

- Nemamo pravo da se mešamo niti želimo da stvaramo mržnju i pometnju prema bilo kome, ali zato nećemo ćutati kada se to radi nama ili nekome drugome. Nismo ćutali ni kada su albanske partije uzimale naše glasove. Tokom izborne kampanje zvali su me i Romi Albert i Erdžan koji su takođe bili uplašeni za glasove svog naroda u Prizrenu - navela je Emilija Redžepi.

Redžepi dodaje da je Rašić dobio glasove i u Mamuši, gde žive Turci, dok Srba nema, što takođe smatra problematičnim.

- Ako ste ministar i raspolažete državnim novcem, to vam ne daje za pravo da se mešate u izborni proces i utičete na slobodnu volju građana za koga će oni glasati, ili se nemojte kandidovati za mesto u parlamentu koje je rezervisano za srpsku zajednicu, nego zastupajte građansku opciju. A dok god postoje zagarantovana mesta za srpsku zajednicu 10, bošnjačku 3, tursku 2, goransku 1, Aškalije, Egipćane i Rome 4, kršimo prava tih naroda ukoliko se bilo ko od nas meša, a pre svega krši se Ustav Republike Kosovo o pravima nevećinskih, nesrpskih zajednica, bez obzira da li to dolazi od Rašića, Srpske liste i drugih albanskih političkih partija - istakla je.

Na komentar Lazara Radulovića iz Rašićeve stranke "Za slobodu, pravdu i opstanak" da je Rašić kao ministar pomagao ljudima u Prizrenu i da je to razlog zbog kog je dobio glasove, Redžepijeva dovodi u pitanje kako je mogao da se nađe na listi za mesta u skupštini predviđena za Srbe, kada se, kako navodi, izjašnjava kao Crnogorac!

- Neka se svaka nevećinska zajednica takmiči sa svojim rivalima unutar svoje zajednice. Sa Lazarom ne želim ni da komentarišem, on se izjašnjava kao Crnogorac, a mi po Ustavu nemamo zagarantovana mesta za crnogorsku zajednicu. Ne znam ni kako mu je CIK dozvolio da bude na listi za rezervisana mesta za srpsku zajednicu - zaključila je Redžepi.

Na izborima održanim u nedelju, stranka koju predvodi Nenad Rašić u Prizrenu je osvojila 440 glasova, dok je Rašić kao kandidat za poslanika dobio 276 glasova. Srpska lista u Prizrenu je osvojila 22 glasa.

U deset opština sa srpskom većinom, u kojima je brojanje glasova završeno, Rašićeva stranka je osvojila 3.034 glasa, a još 2.251 glas je dobila u sredinama koje većinski nisu srpske. Poređenja radi, Srpska lista je, od ukupno 43.143 glasa, u opštinama sa srpskom većina dobila 36.238, a preostalih 6.905 glasova u opštinama u kojima Srbi ne čine većinu.