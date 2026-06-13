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Srbija je na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u petak, posvećenoj razmatranju šestomesečnog izveštaja o radu Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale (IRMCT) ukazala na potrebu pažljivog razmatranja humanitarnih zahteva zasnovanih na ozbiljnom zdravstvenom stanju osuđenih lica, uključujući zahtev Beograda da se generalu Ratku Mladiću omogući lečenje u Srbiji.

Stalni predstavnik Srbije pri Ujedinjenim nacijama, ambasador Radomir Ilić, govoreći na sednici u ime ministra pravde Nenada Vujića, ukazao je na značaj dosledne primene međunarodnih standarda ljudskih prava, uključujući pravo na adekvatnu zdravstvenu zaštitu, pristup pravnoj pomoći i poštovanje ljudskog dostojanstva svih osuđenih lica.

Naglasio je da Standardna minimalna pravila Ujedinjenih nacija za postupanje sa zatvorenicima – Nelson Mandela pravila, kao i drugi relevantni međunarodni instrumenti, obavezuju na humano postupanje prema svim licima lišenim slobode, bez obzira na prirodu krivičnog dela za koje su osuđena.

On je ponovio spremnost Srbije da, u skladu sa najvišim međunarodnim standardima i odgovarajućim mehanizmima nadzora, preuzme izvršenje kazni izrečenih pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju i Mehanizmom, saopšteno je iz Ministarstva pravde.

Istakao je da države čiji su osuđenici državljani, kada su spremne i sposobne da pruže potrebne garancije, mogu doprineti efikasnom i humanom izvršenju međunarodnih krivičnih sankcija uz puno poštovanje autoriteta međunarodnih pravosudnih institucija.

Ilić je pozvao na intenziviranje procesa prenosa preostalih funkcija Mehanizma, jasnije definisanje vremenskog okvira za okončanje njegovog rada, kao i na razmatranje mogućnosti unapređenja sistema izvršenja kazni izrečenih pred međunarodnim krivičnim sudovima.

Naglasio je da Srbija ostaje čvrsto posvećena međunarodnoj krivičnoj pravdi, odgovornosti za ratne zločine i poštovanju vladavine prava, ali i da smatra da se svi ciljevi međunarodne pravde moraju ostvarivati uz puno poštovanje načela pravne sigurnosti, jednakosti pred zakonom, pravičnog postupka i osnovnih ljudskih prava.

Ponovio je dugogodišnji stav Srbije da značajno smanjen obim preostalih aktivnosti Mehanizma predstavlja osnov za dalje prenošenje njegovih funkcija na nacionalne pravosudne sisteme i druge odgovarajuće institucije.