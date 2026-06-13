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Venecijanska komisija, savetodavno telo Saveta Evrope sastavljeno od nezavisnih stručnjaka iz oblasti ustavnog prava, dala je apsolutno pozitvno mišljenje na predlog izmena i dopuna pravosudnih zakona, koji će se već sledeće nedelje naći pred poslanicima u Narodnoj skupštini Srbije. Ovim su razbijene i demantovane laži, ali očigledno i snovi blokadera i njihovih medija koji su se nadali da će evropski put Srbije biti zaustavljen, da je "Evropa izolovala Srbiju zbog politike predsednika Aleksandara Vučića", ili da će Srbiji biti blokirana sredstva iz Plana rasta za Zapadni Balkan.

Posvećenost saradnji

Predsednica Parlamenta Ana Brnabić naglasila je da je Srbija ponovo na ovaj način pokazala posvećenost vladavini prava, transparentnosti, saradnji sa Savetom Evrope i s Venecijanskom komisijom.

Foto: Video plus

- Ovde su nas svi pohvalili i rekli da u poslednjih nekoliko godina nisu videli do te mere pozitivno mišljenje VK i u tako kratkom roku. Najmanje tri stvari koje smo mi odbranili i koje je VK podržala, na koje je dala i pozitivno mišljenje, a koje su bile predmet kritika i pokazali smo u stvari da smo znali šta radimo i da ni u jednom trenutku nismo želeli da izbegnemo njihov sud o svemu ovome! Svi oni blokaderi iz bivše vlasti, i svi generalno blokaderi, koji kritikuju Aleksandra Vučića, Vladu Srbije, parlamentarnu većinu da nas ne zanima vladavina prava, da smo nešto loše pokušali da uradimo, u tom mišljenju, videće koliko nisu bili u pravu i koliko su ponovo obmanjivali javnost i građane Srbije - kazala je Brnabićeva koja je 10. februara uputila zahtev ovoj komisiji da pogledaju izmenjene pravosudne zakone.

Predsednik Ustavnog suda i član Venecijanske komisije prof Vladan Petrov kaže za Kurir da je Srbija na plenarnoj sednici dobila izrazito pozitivno mišljenje.

Prof Petrov ispred sedišta Venecijanske komisije u Veneciji Foto: Kurir

- Nakon mišljenja iz aprila ušli smo u jedan dimaničan proces dijaloga i ispunjavali deo po deo preporuka i praktično smo došli u tom procesu do toga da smo ispunili sve aprilske preporuke. Time smo suštinski: jednim delom vratili rešenja koji su bila prema pravosudnim zakonima iz 2023. godine, a drugim delom poboljšali određena rešenja tako da garantuju jaču autonomiju Visokog saveta tužilaštva i slabe hijerarhiju naročito vezano za ulogu vrhovnog javnog tužioca. Dobili smo i dve preporuke za koje je rečeno da su praktično ispunjenje, ali su u procesu ispunjavanja jer smo formirali radne grupe za analizu Zakona o sedištu sudova i tužilaštva i za analizu vezano za visokotehnološki kriminal. Već je dogovoreno da ćemo na tome angažovati eksperte Venecijanske komisije. Jedino što oni nisu bili kompletno spremni da prihvate argumentaciju vezano za dilemu oko vraćanja u JTOK dvoje tužilaca čije je privremeno upućivanje prekinuto tzv. Mrdićevim zakonom. Međutim, i ta preporuka je u svom suštinskom delu ispunjena - objašnjava prof Petrov.

Uglješa Mrdić: Vidite, nije traženo nikakvo poništavanje zakona Predsednik Odbora za pravosuđe i predlagač zakona Uglješa Mrdić istakao je da Komisija, za razliku od onoga što su mesecima govorili predstavnici opozicije, nije tražila nikakvo poništavanje seta pravosudnih zakona. - Mesecima se govori kako su problem Mrdićevi zakoni, odnosno set pravosudnih zakona koji sam predložio u decembru prošle godine, a koji su usvojeni u Skupštini 28. januara ove godine. Evo, kao što vidite, mesecima su govorili i ovi iz opozicije i blokaderi da će Venecijanska komisija saopštiti negativno mišljenje, dakle da će doneti negativnu odluku, da će da traže i poništavanje zakona. I šta se na kraju desilo? Kao što vidite, nije traženo nikakvo poništavanje zakona. Usaglašeni su stavovi s Venecijanskom komisijom i Srbija će ih poštovati - naveo je Uglješa Mrdić.

Kvalitetan stručni dijalog

On ocenjuje da može da se kaže da je devet od 10 preporuka koja su bila u mišljenju iz aprila - ispunjeno, a da će i deseta biti kompletno ispunjena kada se završi analiza radne grupe koja je tražena.

- Na taj način stvoreni su uslovi da se ove izmene, nakon odobrenja na Vladi, odmah uvedu u Skupštinsku proceduru. To će biti značajan iskorak u vladavini prava koje bi po svemu trebalo da ubrzaju evorpske integracije Srbije! Iz jedne teške pozicije u kojoj smo bili zbog odijuma jednog dela javnosti u EU u vezi sa tzv. Mrdićevim zakonima, uspeli smo da izađemo pobedonosno, unapredivši zakonska rešenja! Lično sam svedočio da je u tome veliku ulogu odigrala Ana Brnabić koja je, slobodno mogu reći, izdominirala u Venecijanskoj komisiji, a sa druge strane stručni deo tima u kome su bili i predstavanici Narodne Skupštine i Ministarstva pravde, koji su uspostavili jedan izuzetno kvalitetan stručni dijalog koji će se i dalje nastaviti sa Venecijanskom komisijom. Ponosan sam na ceo tim, ali i na moju ulogu moderatora, jer mi nije bilo lako u trenucima kada smo, sa jedne strane bili iznutra prilično podeljeni, a sa druge kada smo u jednom trenutku imali poljuljan odnos sa evropskim institucijama - govori Petrov i dodaje:

- Nakon ovog, sa velikim optimizmom očekujem i da se Evropska komisija pozitivno izjasni o zakonskim izmenama koje će uskoro biti usvojene. Ali, moramo izvući jednu pouku: Igra se stavlja i svaki naredni korak u našim evropskim integracijama mora imati strateški karakter!

Da podsetimo, reč je o izmenama Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o sudijama i Zakona o sedištima i teritorijalnoj nadležnosti sudova i javnih tužilaštava.