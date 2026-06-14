Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut boraviće od danas do 17. juna u radnoj poseti Arapskoj Republici Egipat, gde će učestvovati na međunarodnoj konferenciji "Africa Health ExCon 2026" u Kairu.

Tokom posete, premijer Macut imaće niz bilateralnih sastanaka sa najvišim zvaničnicima Egipta, uključujući predsednika Vlade Egipta Mustafu Madbulija, kao i predstavnike resora trgovine, investicija, turizma i javnih nabavki.

Takođe, učestvovaće na panelu posvećenom jačanju zdravstvenih sistema i zdravstvenom suverenitetu.

Poseta predstavlja priliku za unapređenje političke, ekonomske i zdravstvene saradnje između Republike Srbije i Arapske Republike Egipat.

Peti sajam "Africa Health ExCon" 2026 održava se od 15. do 18. juna u Kairu. Ovo je najveći afrički kongres i izložba posvećena zdravstvenoj nezi, medicinskim tehnologijama i farmaceutskoj industriji na kontinentu, navodi se na sajtu sajma. Glavne teme su digitalna transformacija u zdravstvu, lokalizacija medicinske proizvodnje, jačanje lanaca snabdevanja u Africi i telemedicina.

Sajam okuplja više od 50.000 posetilaca i više od 500 izlagača iz više od 100 zemalja sveta.

Tokom četiri dana trajanja sajma biće održano više od 300 stručnih i naučnih sesija namenjenih lekarima, investitorima, farmaceutima i donosiocima odluka u zdravstvenom sektoru.

Africa Health ExCon predstavlja centralni događaj za transformaciju zdravstvenog sistema na afričkom kontinentu.

Njegova ključna važnost ogleda se u tome što ne funkcioniše samo kao klasičan prodajni sajam opreme, već kao političko-ekonomska platforma za postizanje zdravstvene nezavisnosti Afrike.

Samit se održava pod direktnim pokroviteljstvom predsednika Egipta, Abdel Fataha El-Sisija i u saradnji sa Egipatskom upravom za objedinjene nabavke (UPA) i Afričkim centrom za kontrolu i prevenciju bolesti (Africa CDC).

Glavna tema i fokus ovogodišnjeg skupa je "Zdravstveni suverenitet u Africi: Liderstvo, otpornost i samoodrživost". Afrika trenutno uvozi više od 70-80 odsto lekova i medicinskih sredsta.

Na ovom samitu države i investitori sklapaju ugovore o lokalizaciji proizvodnje u Africi, a cilje je da se fabrike lekova i medicinske opreme otvaraju na afričkom tlu kako kontinent ne bi zavisio od globalnih kriza i lanaca snabdevanjava.

Egipat je domaćin i operativnog štaba za Mehanizam objedinjene afričke nabavke (APPM).Ovaj sistem omogućava afričkim zemljama da nastupaju zajedno na globalnom tržištu, a kupovinom lekova i vakcina na veliko (zajednički za više država), one ostvaruju drastično niže cene i obezbeđuju ravnopravan pristup modernoj terapiji za siromašnije regije.