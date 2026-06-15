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Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut sastao se danas u Kairu sa predsednikom Vlade Arapske Republike Egipat Mustafom Madbulijem, sa kojim je razgovarao o unapređenju političke i ekonomske saradnje dveju zemalja.

Premijer Macut je naglasio da Srbija ostaje posvećena daljem jačanju ekonomskih odnosa sa Egiptom i najavio otvaranje predstavništva Privredne komore Srbije u Kairu do kraja godine, sa ciljem pružanja dodatne podrške kompanijama i unapređenja poslovnih kontakata.

Foto: Vlada Srbije

Madbuli je ukazao na izuzetno dobre i tradicionalno prijateljske odnose Srbije i Egipta, koji se temelje na saradnji još iz vremena Pokreta nesvrstanih, i izrazio uverenje da će takve veze nastaviti da se razvijaju i u narednom periodu.

Sagovornici su razgovarali o mogućnostima za jačanje ekonomske saradnje, a premijer Madbuli je poručio da je potrebno intenzivirati aktivnosti na punoj primeni Sporazuma o slobodnoj trgovini, koji je potpisan 2024. godine, i ubrzati proces izdavanja viza građanima Egipta.

Foto: Vlada Srbije

On je ocenio da učešće Egipta na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu predstavlja priliku od velikog značaja za njegovu zemlju i izrazio zadovoljstvo zbog predstojećeg učešća.

Kako je istakao, organizovanje biznis foruma je veoma značajno za saradnju dveju zemalja.

Prof. Macut i Madbuli su istakli značaj obnove direktnog avio - saobraćaja između dve zemlje, kao i potrebu za povećanjem obima robne razmene i ukupne privredne saradnje, ocenivši da postoji značajan prostor za dalje unapređenje partnerstva Srbije i Egipta.