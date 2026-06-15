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Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje napad na ekipu Informera ispred zatvora na Klisi u Novom Sadu, gde su pristalice Milomira Jaćimovića i opozicioni aktivista Miran Pogačar sprečavali novinare da rade svoj posao.

- Oni koji svakodnevno govore o slobodi i demokratiji još jednom su pokazali da im smetaju pitanja i mediji koji ne misle kao oni. Zahtevamo hitnu reakciju nadležnih i odgovornost za sve koji su učestvovali u ovom skandaloznom incidentu. Napad na novinare nije protest, već nasilje i siledžijstvo koje mora biti sankcionisano - navedeno je u saopštenju.

Blokaderski autoprevoznik Milomir Jaćimović danas je došao ispred zatvora u Novom Sadu, u koji dolazi na svoj lični zahtev da odleži kaznu na koju je osuđen u Prekršajnom sudu.

Ekipa Informera nalazi se na licu mesta. Jaćimović je stigao u pratnji svog sina, a jedan od blokaderskih lidera iz Novog Sada - Miran Pogačar došao je da ga podrži.

Jaćimovićevi blokaderi napali su ekipu Informera i nisu dozvolili novinaru i snimatelju da postave nekoliko pitanja blokaderu.