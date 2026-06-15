Slušaj vest

Asocijacija novinara Srbije (ANS)  najoštrije osuđuje napad na ekipu Informera ispred zatvora na Klisi u Novom Sadu, gde su pristalice Milomira Jaćimovića i opozicioni aktivista Miran Pogačar sprečavali novinare da rade svoj posao.

- Oni koji svakodnevno govore o slobodi i demokratiji još jednom su pokazali da im smetaju pitanja i mediji koji ne misle kao oni. Zahtevamo hitnu reakciju nadležnih i odgovornost za sve koji su učestvovali u ovom skandaloznom incidentu. Napad na novinare nije protest, već nasilje i siledžijstvo koje mora biti sankcionisano - navedeno je u saopštenju.

Blokaderski autoprevoznik Milomir Jaćimović danas je došao ispred zatvora u Novom Sadu, u koji dolazi na svoj lični zahtev da odleži kaznu na koju je osuđen u Prekršajnom sudu.

Ekipa Informera nalazi se na licu mesta. Jaćimović je stigao u pratnji svog sina, a jedan od blokaderskih lidera iz Novog Sada - Miran Pogačar došao je da ga podrži.

Jaćimovićevi blokaderi napali su ekipu Informera i nisu dozvolili novinaru i snimatelju da postave nekoliko pitanja blokaderu.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaSKANDALOZAN NAPAD NA SLOBODU MEDIJA: ANS o pretnjama Gorana Ješića - Pod hitno da se izvini i snosi odgovornost za pretnje
Goran Ješić.jpg
HronikaDA LI SU NEKI NOVINARI IZNAD ZAKONA? Hitno se oglasio ANS: Traže odgovore o Žaklini Tatalović i korišćenju telefona na suđenju Kecmanovićima!
Asocijacija novinara Serbije ANS.jpg
PolitikaZAHTEVAMO HITNU REAKCIJU NADLEŽNIH! ANS najoštrije osudio fizički i verbalni napad na novinara: Nema niko pravo da silom kroji medijsku sliku Srbije!
Asocijacija novinara Serbije ANS.jpg
PolitikaANS NAJOŠTRIJE OSUDILA POKUŠAJ NAPADA NA KUĆU DRAGANA J. VUČIĆEVIĆA: Nedopustivo da se novinari i njihove porodice izlažu direktnom fizičkom ugrožavanju
Asocijacija novinara Serbije ANS.jpg