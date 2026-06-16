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Najavom da će 27. juna, na skupu SNS-a u Beogradu građani moći da sami ukazuju na stvari koje za njih predstavljaju prioritet, vlast je pokazala da se okreće svojoj bazi, običnom čoveku! Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će građani Srbije imati priliku da, putem glasačkih kutija koje će tog dana na skupu biti izložene, direktno izraze svoje mišljenje i ukažu na probleme koje imaju, kao i da će moći da zaokruže pet od deset ponuđenih ključnih tema.

Građani će tako dobiti jedinstvenu priliku da sami odrede prioritete razvoja zemlje, od penzija i zdravstva do infrastrukture, čime direktno trasiraju put kojim Srbija treba da ide u narednim godinama, saglasni su sagovornici Kurira.

Odgovorna politika

Politički analitičar Srđan Barac kaže za Kurir da ovakva najava predsednika Vučića predstavlja veoma značajan iskorak u načinu političke komunikacije u Srbiji.

- Ovde nije reč samo o predstavljanju političkog programa i planova za budućnost, već o spremnosti da se građani neposredno uključe u proces određivanja tema koje bi u narednom periodu morale da budu u centru pažnje. To pokazuje da predsednik Vučić ne želi da se politika vodi isključivo iz partijskih centrala, kabineta i zatvorenih krugova, već u direktnom razgovoru i stalnoj komunikaciji sa narodom. U domaćoj političkoj praksi retko smo imali priliku da vidimo da politički lider, uoči predstavljanja programa, pita građane šta oni smatraju najvažnijim i na kojim pitanjima očekuju najveće promene. Upravo je to suština odgovorne politike. Nije dovoljno samo govoriti građanima šta će država uraditi, već je potrebno saslušati njihove potrebe, probleme, očekivanja, ali i strahove - kaže Barac.

Srđan Barac Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima, predsednik Vučić šalje poruku da se glas građana ne traži samo na dan izbora, već da građani treba da budu aktivni učesnici u definisanju političkog programa i budućeg razvoja zemlje.

- Predsednik time pokazuje spremnost da odluke i prioritete usklađuje sa stvarnim potrebama ljudi, bilo da je reč o životnom standardu, platama i penzijama, zdravstvu, obrazovanju, mladima, porodici, infrastrukturi, bezbednosti ili očuvanju državnih i nacionalnih interesa. Ako građani vide da su njihovi predlozi postali deo državne politike, biće dodatno ojačano poverenje u institucije i potvrđeno da njihovo mišljenje zaista ima težinu. Politika mora da bude dijalog, a upravo ovaj potez pokazuje spremnost predsednika da osluškuje narod i da političke prioritete gradi u direktnoj sinergiji sa građanima Srbije - zaključio je Barac.

Mudra ponuda

Stevica Deđanski, politički analitičar, navodi da je predsednik Vučić povukao mudar potez.

Stevica Deđanski Foto: Kurir Televizija

- Ovo je novi pristup politici, u skladu s onim što je predsednik Vučić najavljivao, a to je sve bliži prilazak građanima i njihovom mišljenju, potrebama, prioritetima i željama. Niko ne spori niti može da ospori da je ono, što je dosad urađeno, kao što su infrastruktura, nova radna mesta, veća primanja, ali sada se prelazi u drugu fazu. Ljudi su navikli da se to podrazumeva i onda se oseća nezadovoljstvo među građanima, u smislu da žele nešto više od toga, a predsednik je to veoma dobro prepoznao i uvideo i ovo je jedan od njegovih najboljih poteza, gde će imati priliku da se direktno poveže sa građanima i od njih čuje šta je to šta bi želeli da se promeni, kao i na šta bi trebalo da se obrati veća pažnja za trasiranje budućeg puta države. Dobro je da vlast podrži nešto od tih predloga i da ne ostane samo na obećanjima, a ja ne sumnjam da će država obećanja da ispuni. Tih nekoliko tačaka koje predsednik želi da razmatra je jedna veoma pristojna ponuda, gde bi građani pokazali šta je prioritet, dok će vlast napraviti program koji je ostvariv i izvodljiv - smatra Deđanski.