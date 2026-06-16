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- Za nas je veoma važno da uskoro otvorimo ambasadu u Tbilisiju i to će biti otvoreno pre posete premijera Kobahidzea našoj zemlji. Dakle, veoma brzo idemo u otvaranje ambasade ovde u Tbilisiju. Verujem da će i gruzijska strana doneti sličnu odluku u otvaranju ambasade u Beogradu, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, drugog dana posete Gruziji, posle susreta i zajedničkog obraćanja s premijerom te zemlje.

- Mi smo govorili o evropskim integracijama i bićemo od pomoći jedni drugima. Razgovarali smo o tome u kojoj fazi se to danas nalazi, kakve to vrste integracije je moguće očekivati, opet pre svega razmatrajući i gledajući šta su to interesi Srbije i Gruzije. Verujem da smo kroz razmenu tih iskustava došli do veoma dobrih zaključaka i jedni i drugi, naglasio je Vučić dodavši da "Gruziju posmatramo ne samo kao prijateljski nego i bratski narod".

1/7 Vidi galeriju Zajedničko obraćanje predsednika Vučića i premijera Gruzije Foto: screenshot Video Plus

- Uvek smo razumeli politiku jedni drugih, podvukao je Vučić i naglasio da će Srbija sa Gruzijom uskoro potpisati i ugovor o slobodnoj trgovini.

- Između nas postoje i te kako važne emocionalne veze. Vaši manastiri i crkve postaju značajna turistička odredišta za ljude iz Srbije. Vidim da sve veći broj ljudi posećuje i vaše ski rizorte, što je za mene bilo iznenađujuće jer nikada nisam ni čuo. Vinski turizam takođe u Gruziji. Želim da obavestim gruzijske građane da je ne samo Beograd jedna od najboljih siti-brejk destinacija u celoj Evropi i da će tamo da se osećaju kao kod svoje kuće, već imamo takođe i lepa skijališta, imamo predivne banje, veličanstvena jezera, zaključio je predsednik Srbije u zajedničkom obraćanju u Tbilisiju s predsednikom gruzijske vlade Iraklijem Kobahidzeom.