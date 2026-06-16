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Drugog dana posete, predsednik Vučić će se sastati sa predsednikom Vlade Gruzije Iraklijem Kobahidzeom, u zgradi Vlade u Tbilisiju.

Biće održan i sastanak delegacija dveju zemalja, u prisustvu predsednika Srbije i premijera Gruzije, a nakon toga i zajednička konferencija za medije dvojice zvaničnika.

Predsednik Vučić potom će imati sastanak sa predsednikom Parlamenta Gruzije Šalvom Papuašvilijem, a nakon toga posetiće region Kaheti.

U delegaciji Srbije, koju predvodi predsednik Vučić, nalaze se i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

Prvog dana zvanične posete, predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Gruzije Mihailom Kavelašvilijem, predsednikom Vlade Iraklijem Kobahidzeom, kao i sa patrijarhom Gruzije Šiom III Katolikosom.

Predsednik Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Gruziji do srede, a ovo je njegova prva zvanična poseta toj zemlji.

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