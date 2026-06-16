PREDSEDNIK SRBIJE NASTAVLJA ZVANIČNU POSETU GRUZIJI: Drugog dana, Vučić se sastaje s premijerom Iraklijem Kobahidzeom
Drugog dana posete, predsednik Vučić će se sastati sa predsednikom Vlade Gruzije Iraklijem Kobahidzeom, u zgradi Vlade u Tbilisiju.
Biće održan i sastanak delegacija dveju zemalja, u prisustvu predsednika Srbije i premijera Gruzije, a nakon toga i zajednička konferencija za medije dvojice zvaničnika.
Predsednik Vučić potom će imati sastanak sa predsednikom Parlamenta Gruzije Šalvom Papuašvilijem, a nakon toga posetiće region Kaheti.
U delegaciji Srbije, koju predvodi predsednik Vučić, nalaze se i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.
Prvog dana zvanične posete, predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Gruzije Mihailom Kavelašvilijem, predsednikom Vlade Iraklijem Kobahidzeom, kao i sa patrijarhom Gruzije Šiom III Katolikosom.
Predsednik Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Gruziji do srede, a ovo je njegova prva zvanična poseta toj zemlji.