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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Gruziji, odakle se obratio građanima i prokomentarisao izjavu Marte Kos, evropske komesarke za proširenje, da bi nove članice EU mogle da izgube pravo nacionalnog veta u ključnim oblastima.

- Nije ona izgovorila reč veto, ona je govorila o safeguard measures. Preveo bih: zaštitne mere ili zaštitne klauzule, kako hoćete. Nije sasvim, prevod nije bio sasvim fer prema Marti Kos. I nije rekla: možda je tu Tanjug koji uvek precizno stvari prevede i dobro uradi, možda nije bila savršena ili potpuna preciznost. I bili su malo oštriji prema njoj, ona je rekla, pomenula i 15 godina, ali pomenula je i pet i 10 godina pre tih 15, dakle da budemo sasvim fer, prema njoj iako dobro znate šta mislim o gospođi Kos - kazao je Vučić i dodao:

- Ja sam o tome razgovarao danas sa Šalvom Papuašvilijem, a zatim i na ručku sa Irakle Kobahidzeom, pošto smo vest dobili negde u međuvremenu, sa tačnim prevodom. E sad, moj komentar bi bio drugačiji od većine drugih. Video sam da nisu ni Ukrajinci ni neki drugi presrećni zbog svega što se najavljuje. Video sam vrlo oštru reakciju Papuašvilija ovde. Moja reakcija ne bi bila oštra, ne zato što ne znam šta je to što nam neki misle, već baš zato što znam i da su hteli sve nas mnogo brže u Evropi. Mogli su to da urade i pre pet, i pre sedam, i pre deset godina. Naravno da nisu hteli, samo je neko trebalo da to razume, da bude racionalan i da ne obmanjuje svoj narod. Ja mislim da već dugo vremena ne obmanjujem građane Srbije i govorim im šta je realnost, i ako postoji nešto zbog čega bih se zahvalio Marti Kos, to je upravo činjenica da je mnoge druge suočila sa realnošću.

1/26 Vidi galeriju Drugi dan posete predsednika Vučića Gruziji Foto: Budućnost Srbije Instagram Printscreen

O interesima Srbije

Kako je istakao, naše je da vidimo šta su naši interesi, i da je važno da imamo otvorene granice i na Balkanu, ali i prema Evropi.

- Naš je interes da budemo deo jedinstvenog evropskog tržišta. To su naši važni interesi. Sve ostalo, uprkos činjenici što oni traže od vas gotovo sve da ispunite da biste mogli da budete deo samo ovog plana, plana o otvaranju granica, plus da budete deo jedinstvenog tržišta, te morate u potpunosti se saglasiti sa njihovom spoljnom politikom. Polako, sada kada su nam rekli kako stvari stoje, verujem da će to biti, ovo nije kraj, ovo je tek početak razgovora, pa ćemo da vidimo, jer ovo nama pruža i donekle veću slobodu u našem ponašanju i u odnosu prema drugima. Tako da, tu ima svojih nejednostavnih, nelakvih stvari i posledica po nas, ali ne nužno loših. Mi moramo da se koncentrišemo na sopstveni rast, i to je nešto što ne mogu da razumem kod nas. Pustite po strani, bivši režim ili kako vole sebi da tepaju opozicija, pustite po strani blokadere, sve ih ostavite po strani.

- Iako smo u stanju da ispregovaramo sa Južnom Korejom, što je mnogo teško ispregovarati, sa Seulom ispregovarati ugovor o slobodnoj trgovini, mnogo teško. Ministar Lazarević u tome uspeva. Ako smo uspeli pre toga da dogovorimo sa Narodnom Republikom Kinom, dakle, mi ostvarujemo i pravimo važne kanale za napredak naše i industrije i poljoprivrede i svega drugog. Jer kao što vidite, Gruzini se bore za izvoz svojih vina, za izvoz svojih poljoprivrednih proizvoda. Nije im lako, nije im jednostavno. Misle da imaju veoma kvalitetne proizvode i žele da obezbede što je moguće bolji pristup njihovim poljoprivrednim proizvodima. To je naš posao, to moramo da radimo mnogo snažnije, mnogo jače, mnogo oštrije. Ako ovde na istoku su u stanju da imaju stope rasta preko pet posto, izuzetno čak i šest i sedam i osam, doduše to je slučaj samo sa Gruzijom, da budemo sasvim fer, ni sa kim drugim, onda mi moramo da sagledamo ta iskustva kako da dalje podižemo našu stopu rasta - naveo je i dodao:

- Ja ću reći našim protivnicima i mi ćemo reći uvek: "Pa mi imamo najvišu stopu ili jednu od najviših u Evropi. Sledeće godine ćemo imati najvišu u Evropi." Mi smo determinisani delimično i svojim okruženjem, ali uvek postoji hiljadu stvari koje možete da naučite. Ja sam danas i juče naučio mnoge stvari za koje želim da prenesem članovima vlade kako mogu za 01, 02 ili 03 da uvećaju stopu rasta. Ali mora više da se radi, moramo više da se borimo, i moramo da razmišljamo na taj način. Ja mislim da naši ljudi žele da žive bolje, da naši ljudi traže bolji kvalitet života.

Foto: Videoplus

O hibridnom ratu protiv Srbije

- Ja vidim da oni svoj hibridni rat protiv Srbije nastavljaju na dnevnom nivou. I kad me pitate šta je to hibridni rat iz Crne Gore, ja ću da vam objasnim. To je baš ono što su radili, recimo, danas, juče. To vam je mešavina različitih pritisaka, ucena, dakle, od institucionalnih, medijskih do kriminalnih. Dovoljno je samo da vidite šta rade njihovi mediji u Crnoj Gori, svakoga dana. Ne postoji druga tema sem Vučića i Srbije, bukvalno ne postoji - poručio je Vučić.

Upitan što je tako, rekao je:

- Pa zato što izgleda da je sve obrnuto od onoga što govore. Izgleda ne mogu da podnesu činjenicu što, uprkos tome što se hvale kako su najuspešniji, Srbija ih je pretekla, i po platama i po svemu drugom. Neću da govorim da je Srbija danas 57,1 odsto izvoza Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, a svi ostali zajedno, a oni pri tome računaju čak i Prištinu odvojenu od nas, dakle su manje od 43 odsto. Ja mislim da to dovoljno govori o snazi država i entiteta na prostoru Zapadnog Balkana. I ta mržnja koju sipaju svakoga dana prema Srbiji, prema meni, nije ona mržnja prema meni zato što sam ja ružan, lep, ovakav ili onakav, već zato što vide da Srbija grabi krupnim koracima. I ja nemam ništa protiv. Dokle god vidim da je to tako, negde sam zadovoljan. Smeta mi kada ta vrsta kriminalnog delovanja je u potpunosti izmešana sa njihovim institucionalnim delovanjem i medijskim delovanjem, ali njihov izbor u krajnjoj liniji - kazao je Vučić.

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