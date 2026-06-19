- Danas je Više javno tužilaštvo objavilo da je došlo do dokaza da je afera "zvučni top" unapred planirana od strane blokadera još u januaru. I šta ćemo sad? Koliko još laži treba da istrpimo od strane blokadera i onih koji ih finansiraju?! Hoće li neko reći "izvini"? Kad je dosta?! Lagali su, kao i za sve drugo što lažu. Bukvalno su lagali da je Aleksandar Vučić hteo da puca na svoj narod. Govorili smo da ovo nije istina, da je sve planirano odavno, pozivali i FBI, ali je ta laž, kao i sve druge, služila blokaderima da izazivaju podele u narodu. Svojim lažima, a ovo je samo jedna u nizu, podelili su porodice, decu su u školama zavadili, posvađali su prijatelje i rodbinu. Govorili su da je Aleksandar Vučić ubica, lagali su za njegovu porodicu, za njegovu decu. Koga briga što to nije istina, važno je da se ne priča šta Aleksandar Vučić radi za svoju zemlju. Da se ne priča o rezultatima, o izgrađenim autoputevima, prugama, mostovima i školama, već da se svakog dana plasira neka nova laž. Došlo je vreme odgovornosti, da svi vi iz blokaderske skupine odgovarate što ste lagali narod. Lagali ste jer ste hteli da izazovete građanski rat, da udari brat na brata, samo da bi vas vaši finansijeri nasilno doveli na vlast. Nije vam prošlo i neće vam proći! Narodu je dosta laži i vašeg nasilja. Srbija pobeđuje - navedeno je u saopštenju.