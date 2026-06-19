"LAGALI STE DA JE PREDSEDNIK VUČIČ PUCAO NA SVOJ NAROD, KAD JE DOSTA?" Pantić Pilja nakon saznanja o zvučnom topu: Hteli ste da izazovete građanski rat!
Član Predsedništva Srpske napredne stranke Biljana Pantić Pilja oglasila se nakon novih saznanja o "zvučnom topu" do kojih je došlo Više javno tužilaštvo u Beogradu.
- Danas je Više javno tužilaštvo objavilo da je došlo do dokaza da je afera "zvučni top" unapred planirana od strane blokadera još u januaru. I šta ćemo sad? Koliko još laži treba da istrpimo od strane blokadera i onih koji ih finansiraju?! Hoće li neko reći "izvini"? Kad je dosta?! Lagali su, kao i za sve drugo što lažu. Bukvalno su lagali da je Aleksandar Vučić hteo da puca na svoj narod. Govorili smo da ovo nije istina, da je sve planirano odavno, pozivali i FBI, ali je ta laž, kao i sve druge, služila blokaderima da izazivaju podele u narodu. Svojim lažima, a ovo je samo jedna u nizu, podelili su porodice, decu su u školama zavadili, posvađali su prijatelje i rodbinu. Govorili su da je Aleksandar Vučić ubica, lagali su za njegovu porodicu, za njegovu decu. Koga briga što to nije istina, važno je da se ne priča šta Aleksandar Vučić radi za svoju zemlju. Da se ne priča o rezultatima, o izgrađenim autoputevima, prugama, mostovima i školama, već da se svakog dana plasira neka nova laž. Došlo je vreme odgovornosti, da svi vi iz blokaderske skupine odgovarate što ste lagali narod. Lagali ste jer ste hteli da izazovete građanski rat, da udari brat na brata, samo da bi vas vaši finansijeri nasilno doveli na vlast. Nije vam prošlo i neće vam proći! Narodu je dosta laži i vašeg nasilja. Srbija pobeđuje - navedeno je u saopštenju.
U toku pretresa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 27. marta privremeno je, podsetimo, oduzeta dokumentacija plenuma više fakulteta u kojoj dokumentaciji je pronađen i akt o sastanku organizacije Studenti u blokadi - Krovne radne grupe za bezbednost (KRBG), koji je održan održan 22. januara 2025. godine, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu.
Na tom sastanku je, pored ostalog, tema diskusije bio "zvučni top", te je na sastanku rečeno da bi zvučni top dobio "masan odgovor iz Brisela", kao i da je "u Kini praktikovano rešenje da se sklone sa puta kada ugledaju zvučni top", saopštilo je VJT u Beogradu.
Kurir Politika