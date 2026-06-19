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Biznismen Branko Babić oglasio se na društvenim mrežama povodom najnovijih sazanja u vezi sa aferom "zvučni top" do kojih je došlo Više javno tužilaštvo u Beogradu. U video-obraćanju, Branko Babić je izneo niz tvrdnji i pitanja o događajima koji su prethodili protestu 15. marta prošle godine, ocenjujući da javnost zaslužuje odgovore.

- Šta bi ovo danas? Šta se izdešava ovo danas, ljudi moji? Šta pronađe ovo policija na fakultetu? Hoće li da objasni neka blokaderska ekipa o čemu se ovde radi? Pretpostavljam da neće. Da probam ja - rekao je Babić na početku obraćanja.

Početak priče o zvučnom topu počinje

Babić je podsetio na slučaj tragično nastradale studentkinje Milice, navodeći da je posle tragedije policija izuzela dokumentaciju sa fakulteta.

- Sećate se svi devojke Milice koja je poginula na fakultetu, pa je posle te tragedije policija upala na fakultet i pokupila dokumentaciju, uključujući i zapisnike sa svih plenuma. E sad, šta je zanimljivo? Zanimljivo je to da se priča o zvučnom topu zapravo događa i počinje dva meseca pre 15. marta, gde studenti u blokadi konstatuju da bi odgovor iz Brisela, ukoliko bi vlast koristila zvučni top, bio masan. Ne "masan", nego "mastan", stoko nepismena - rekao je Babić.

Govoreći o atmosferi u društvu, Babić je izneo svoje viđenje načina na koji se, prema njegovim tvrdnjama, pokušavaju izazvati ozbiljne društvene tenzije.

- Potrebna su tri faktora da bi se izazvao građanski rat. Okidač, odnosno tragedija, krivac i bes kod naroda. Kako ćemo da izazovemo tragediju? Tako što ćemo narediti redarima da se svi sklone u isto vreme i skinu svoje prsluke. I to baš u 15 minuta tišine. I tako izazvati stampedo, odnosno paniku - naveo je on.

Babić se osvrnuo i na optužbe koje su se nakon protesta pojavile u delu javnosti.

- A ko je krivac? Pa zna se - naveo je Babić ironično pa pustio snimak jednog od blokadera koji izgovara sledeće: "Aleksandre Vučiću, pucao si u moje najbliže tog 15. marta".

- Kako je lako optužiti nekoga za delo koje nije učinio ako nemaš dušu i nemaš obraz. Zaista, lakše je mnogo nego napisati program i napraviti plan - rekao je Babić.

On je potom govorio o medijskom narativu koji je, prema njegovom mišljenju, kreiran nakon protesta.

- Dan kada je Vučić pucao narodu u leđa. Lakše je mnogo jer to nije čovek, to nije otac, to nije sin, to nije brat, to nije kum, to nije predsednik. To je nepomenik, to je vrhovno zlo. Tako N1 kaže - naveo je Babić.

"Morate biti besni"

Poseban deo obraćanja odnosio se na reakcije građana nakon događaja od 15. marta.

- "On je tim zvučnim topom pucao ovaj put na žive, ali i na mrtve". "Sada ne smete nikako da budete uplašeni. Sada morate biti besni i osećati se besno, ljuto" - citirao je Babić, kako je rekao, poruke koje su se mogle čuti u javnosti.

On je zatim naveo niz izjava koje su se pojavljivale nakon protesta: "Među okupljenim ljudima vlada bes". "Osećam neku vrstu besa". "Zdravstveno sam okej, ali besno". "Otprilike znamo šta se desilo. Svi su besni i razočarani". "Jako ljuto. Poražavajuće", pisalo je u jednoj od izjava.

- Ali, ne tako poražavajuće kao činjenica da je Srbija postala društvo u kome je sramota biti oklevetan, a nije sramota klevetati. Neka nam Bog dragi u pomoći - zaključio je Branko Babić.