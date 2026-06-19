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Na RTS 1 u toku je specijalna emisija povodom današnjeg saopštenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu o novim saznanjima u istrazi događaja od 15. marta 2025. godine.

Radio-televizija Srbije emitovala je specijalnu rekonstrukciju događaja sa protesta održanog tog dana, u kojoj su predstavljeni dokumenti, vremenski sled događaja i video-zapisi sa više lokacija u centru Beograda.

U prilogu RTS-a navedeno je da je među dokumentacijom pronađen zapisnik sa sastanka Krovne radne grupe za bezbednost, održanog 22. januara 2025. godine, u kojem se pominje „zvučni top“, kao i moguće međunarodne reakcije na eventualnu upotrebu takvog sredstva.

Poseban deo emisije bio je posvećen načinu organizacije studentskih redara tokom protesta. Kako je navedeno, postojao je unapred definisan protokol povlačenja koji je podrazumevao skidanje prsluka i organizovano napuštanje prostora protesta.

1/9 Vidi galeriju Zvučni top dokumenti Foto: VJT

Među privremeno oduzetim materijalom je i zapisnik sa sastanka krovne radne grupe za bezbednost održanog 22. januara 2025., zaveden mesec dana kasnije.

Foto: Printskrin RTS 1

Upravo u tom dokumentu, prema navodima istrage, prvi put se pominje zvučni top.

U zapisniku se pominje i plan da se tema zvučnog topa nametne u javnosti.

Ukrštanjem podataka iz spisa pronađenih na Filozofskom fakultetu i video snimaka ranije iznetih u medijima, utvrđuje se tok događaja tog 15. marta.

Foto: Printskrin RTS 1

U 18 sati i 55 minuta, na raskrsnici Kneza Miloša, Takovske i Bulevara kralja Aleksandra, manja grupa okupljenih provocira policiju.

Studenti redari pokušavaju da okupljene smire, ali oni počinju da gađaju pirotehničkim sredstvima i same redare i pripadnike MUP-a.

Petnaestominutna tišina je u toku i upravo tada aktivira se protokol za povlačenje.

"Javi se, skini prsluke."

Protokol za povlačenje podrazumeva da studenti redari skinu prsluke sa sebe i da se što brže upute ka matičnim fakultetima, da se kreću uz fasade, a ne po sredini ulice.

I u 19 časova i 9 minuta, prvi redari na uglu Takovske i Kneza Miloša skidaju prsluke i kreću u povlačenje.

Istovremeno, informacija putuje ka narednim tačkama.

Deo redara trči ka Trgu Nikole Pašića.

13 sekundi nakon početka povlačenja u Takovskoj ulici, studenti su počeli da skidaju prsluke i na Trgu Nikole Pašića.

Jedan od redara zastaje da skine prsluk i spakuje ga u ranac.

Upravo taj trenutak, prema rekonstrukciji događaja, pravi kašnjenje u prenosu informacije u trajanju od minut.

1/11 Vidi galeriju Rekonstrukcija događaja 15. marta Foto: Printskrin RTS 1

U 19 časova i 10 minuta, povlačenje stiže do raskrsnice Dragoslava Jovanovića i Kralja Milana.

Redari skidaju prsluke i ubrzano napuštaju prostor skupa.

Prate ih i građani.

Jedni kreću ka Terazijama, drugi ka Palati Albanija, treći prema Balkanskoj i Prizrenskoj ulici.

Istovremeno se preko komunikacionih grupa širi kratka poruka:

"Povlačenje, krećite se uz fasade."

Talas reakcija širi se dalje, niz Kralja Milana, sve do Slavije.

"Stani, stani! Polako! Polako! Stani!..."

Kada se uporede tačna vremena i dešavanja, utvrđuje se da informacija o povlačenju je išla redom.

Počinje na lokaciji 1, na raskrsnici Kneza Miloša, Takovske i Bulevara kralja Aleksandra, u 19 časova, 9 minuta i 10 sekundi.

Na lokaciji 2, dvadesetak sekundi kasnije, informacija stiže do Trga Nikole Pašića.

Javljanje drugim studentima redarima se vršilo kroz ulicu Dragoslava Jovanovića.

U 19 časova i 10 minuta, informacija dolazi do Kralja Milana, na lokaciji 3.

A ceo događaj se završava kod raskrsnice Kralja Milana i Svetozara Markovića, u 19 časova, 11 minuta i 56 sekundi.

Ukupno trajanje: 2 minuta i 46 sekundi, što je znatno duže od 2-3 sekunde, kako se predstavljalo kasnije u medijima i delu javnosti.

Ubrzo se na društvenim mrežama pojavljuju informacije i stavovi o tome šta se dogodilo.

Među prvima se oglasio Zdravko Ponoš, koji u objavi tvrdi da je reč o zvučnom topu.

Marković o aferi "zvučni top"

Naime, u toku pretresa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 27. marta 2026. godine privremeno je oduzeta dokumentacija plenuma više fakulteta u kojoj dokumentaciji je pronađen i akt o sastanku organizacije Studenti u blokadi – Krovne radne grupe za bezbednost (KRBG), koji je održan održan 22. januara 2025. godine. Na tom sastanku je, pored ostalog, tema diskusije bio „zvučni top“, te je na sastanku rečeno da bi zvučni top dobio „masan odgovor iz Brisela“, kao i da je „u Kini praktikovano rešenje da se sklone sa puta kada ugledaju zvučni top“.

Učesnici sastanka i druga NN lica su, kako se sumnja, u narednom periodu preduzimali radnje kako bi realizovali simulaciju upotrebe „zvučnog topa“ od strane državnih organa na protestu koji je bio planiran da se održi 15. marta 2025. godine u Beogradu i kako bi isti u domaćoj i međunarodnoj javnosti bili optuženi za upotrebu „zvučnog topa“ , sve sa ciljem kako bi se stvorila panika u javnosti i strah kod građana, te izazvali nemiri koji bi doveli do nasilne promene ustavnog uređenja i ugrožavanja bezbednosti države.

Foto: Printskrin RTS 1

O tome je za RTS govorio zamenik glavnog javnog tužioca Miodrag Marković. On je otkrio da se vodi istraga zbog smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu i zbog pirotehnike u zgradi fakulteta.

- Pretres je obavljen 27. marta ove godine. Prikupili smo sedam velikih crnih džakova u kojima se nalaze zapisnici i drugi dokumenti koje su sačinili tzv. plenumi studenata u blokadi, a i zapisnik sa sastanka od 22. januara 2025. godine - otkrio je on.

Ističe da je u zapisniku opisan događaj i još jednom aktu "protokol" kojim je predviđeno postupanje u određenim situacijama da redari skinu prsluke i sklanjaju ka fasadama na signal.

- Dolazimo do zaključka da je ta akcija unapred pripremljena - kazao je on o incidentu protestu 15. marta. Sve što je rekao pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.

Advokat Dragoslav Ljubičanović kaže da je i 15. marta bilo jasno da nije bilo upotrebe zvučnog topa.

Foto: Printskrin RTS 1

- Cilj je bio da dobiju, kako oni kažu, "masan odgovor Brisela". To je suština koju smo saznali - kazao je on.

Snimak koji pokazuje kako je izvedena lažna afera "zvučni top"

Nakon tragičnog događaja 26. godine ispred Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Više javno tužilaštvo u Beogradu izdalo je naredbu za pretres prostorija u cilju otkrivanja okolnosti nastanka tragičnog događaja, gde je takođe izdata i naredba za privremeno oduzimanje predmeta koji bi mogli biti u vezi sa predmetnim događajem.

Privremeno oduzeti predmeti su ukazivali i na druge okolnosti koje se odnose na drugi predmet po kojem postupa isto Više javno tužilaštvo u Beogradu, predmet "Zvučni top" od 15. marta 2025. godine

Naime, na jednom od održanih studentskih sastanaka u krovnoj radnoj grupi za bezbednost, održanog 22. januara 2025. godine u Beogradu, izrađuje se zapisnik sastanka koji je zaveden 25. februara 2025. godine u kojem se jasno vidi da se prvi put spominje "Zvučni top". "Zvučni top" se spominje kao sredstvo sa osvrtom da bi to sredstvo izazvalo "jedan masan odgovor iz Brisela".

Do tada su studenti pokušavali da privuku veću angažovanost Evropske unije održavajući više organizovanih protesta širom Srbije. Samim tim, planirano se krenulo sa obaveštenjem javnosti da se na ulicama grada Beograda nalaze "zvučni topovi". Vest je trebao preneti neko ko je javnosti poznat kao borac protiv vlasti da bi sama izjava dobila težinu i dodatno podgrejala već napetu atmosferu koja je postojala 15. marta 2025. godine.

Snimak pogledajte u posebnoj vesti klikom ovde.

Traga se za licima, 4 grupe će odgovarati zbog zavere o zvučnom topu

Kako je zamenik glavnog javnog tužioca Miodrag Marković otkrio, traga se za licima koji su prisustvovali na sastanku 22. januara 2025. godine.

- Nemamo identitet lica, ali smo podneli zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenje Službi za borbu protiv terorizma. Oni će, postupajući po zahtevu, utvrditi identitet četiri grupe lica koja će biti procesuirana - rekao je.

Prvo će odgovarati organizatori.

- Njihov identitet se krije u zapisniku - naveo je on.

Druga grupa su realizatori, oni koji su rukovodili kretanjem okupljenih građana na skupu 15. marta.

Treću grupa čine su lica koja su bili medijska podrška.

- Njihov identitet je, manje-više, poznat - naveo je Marković.

Kao četvrta grupa su oni koji su išli na lekarske preglede i tvrdili da imaju posledice od izmišljenog zvučnog topa.

Foto: Printskrin RTS 1

"Cilj je bio izazvati reakciju širih razmera"

Prof. Milan Petričković sa FPN istakao je da ovde mora da postoji mozak operacije i logistika.

- Ovde mora da postoji mozak operacije i logistika. Ova današnja izjava nije izjava studenata i mene zanima ko su - kaže on.

Ističe da glavnu reč ne vode studenti.

- Cilj je bio da se napravi jedna vrsta socijalnog animiranja, da se izazove reakcija širih razmera - naveo je on.

Kaže da je cilj bio da se devastira policija i da se ona dehumanizuje i obeleži, kako bi se stvorila lažna predstava koja bi išla u formi glasina.

- Ideja svega ovoga je bila da se zloupotrebi izmišljotinom i da se potru svi rezultati vlasti i predsednika Aleksandra Vučića do sada postignuti - kazao je on.

Foto: Printskrin RTS 1

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je tokom predistražnog postupka povodom smrti studentkinje i požara izazvanog zapaljenjem pirotehničkih sredstava na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu došlo do podataka koji, kako navodi, ukazuju na postojanje osnova sumnje za izvršenje drugih krivičnih dela koja se gone po službenoj dužnosti.

Kako je saopšteno, prilikom pretresa Filozofskog fakulteta 27. marta 2026. godine privremeno je oduzeta dokumentacija plenuma više fakulteta, u kojoj je pronađen zapisnik sa sastanka organizacije "Studenti u blokadi" – Krovne radne grupe za bezbednost, održanog 22. januara 2025. godine.

Prema navodima tužilaštva, na tom sastanku se, između ostalog, razgovaralo o "zvučnom topu", a u zapisniku su zabeležene tvrdnje da bi upotreba takvog sredstva izazvala "masan odgovor iz Brisela", kao i osvrt na praksu u Kini da se ljudi sklone sa puta kada ugledaju "zvučni top".

Sumnje u vezi sa protestom od 15. marta

VJT navodi da postoje osnovi sumnje da su učesnici tog sastanka i druga za sada nepoznata lica u narednom periodu preduzimali aktivnosti sa ciljem da se na protestu u Beogradu 15. marta 2025. godine simulira upotreba "zvučnog topa" od strane državnih organa.

Prema saopštenju, sumnja se da je cilj takvih radnji bio da se državni organi u domaćoj i međunarodnoj javnosti optuže za upotrebu tog sredstva, kako bi se izazvali strah i panika među građanima, nemiri i ugrožavanje bezbednosti države.