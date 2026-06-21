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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas novoizgrađeni Jedinstveni dispečerski centar upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu. Taj centar, koji se nalazi u Makišu, obuhvatiće sve pruge kojima trenutno upravlja Infrastruktura železnice Srbije.

Kako je istakao predsednik to je plaćeno 127 miliona evra.

- Dakle, nešto što je jedan od najmodernijih dispečerskih centara u regionu, pre svega sa ciljem da osiguramo veću bezbednost za naše građane, za prevoz robe i verujem da kako sve veći deo sekcija pruge Jedinstveni dispečerski centar bude uzimao pod svoje upravljanje, da će tu sigurnost i bezbednost biti sve veće.

- Takođe, za nas je važno da nastavimo modernizaciju naših pruga, izgradnju pruga. Istovremeno, ponosan na naše rezultate, ponosan što i u ovoj oblasti pravimo veliki napredak, a uvek želim više i bolje, zato ću insistirati da popravimo i poboljšamo svoj rad.