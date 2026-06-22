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Sukobi unutar blokadersko - opozicionog korpusa vidljiviji su iz dana u dan, a to je pokazala i sinoćna emisija na blokaderskoj Nova S, "Utisak nedelje" kod Olje Bećković, čiji su gostili bili Marinika Tepić, potpredsednica Stranke slobode i pravde, Miloš Stanković, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i Dejan Pavlović profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i član Buntovničkog univerziteta.

Bećkovićeva je govorila o proceni političke snage opozicionih grupacija i njihovog realnog dometa među biračima.

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- Pretpostavljam da ne mislite samo na Stranku slobode i pravde, nego za proevropski blok, ako se oni precenjuju, da li se precenjuje i ova desnica i novi DSS, sa njihovom idejom, kako kaže Miloš Jovanović, da ne postoji šansa da se pobedi ovaj režim bez autentične desnice? - upitala je Bećkovićeva.

Dejan Pavlović izneo je svoje viđenje političkih odnosa i izbornih mogućnosti opozicionih aktera.

- Interesantno je da oni veruju da imaju veći potencijal da oduzmu glasove vlasti. Oni prosto to veruju, ali nije izvesno da oni mogu da pređu cenzus. Upašće u tu zamku da će im u nekim trenucima, kada im bude delovalo da imaju prolaz, ali će taj istorijski rizik za njih da budu ti koji su omogućili da još četiri godine imamo despotiju - rekao je Pavlović.

 Kurir Politika

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