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Beograd će 27. juna biti domaćin skupa "Srbija, jedna porodica", a posetioci će prisustvovati spektaklu. Ono što će imati priliku da vide su: najveća srpska zastava, roboti, dečji program, interaktivne zone i nastupi poznatih muzičkih zvezda i ostatak sadržajnog programa. 

Posetioci će imati priliku da vide: robote, inovativne prezentacije, interaktivne tehnološke zone, savremena dostignuća iz oblasti nauke i tehnologije. 

Roboti, koje smo imali priliku da upoznamo prilikom posete predsednika Aleksandra Vučića NR Kini, a koji su oduševili Moravce, biće praćeni harmonikom srpskih svetskih prvaka, a pokazaće i umeće igranja kola pred narodom.   

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- Kada sam video robote kako igraju naše kolo Moravac, shvatio sam da tehnologija više nije samo stvar nauke i mašina, već i razumevanja tradicije i duha jednog naroda. Priznajem, igraju bolje od mene, što i nije neki podvig, ali prvi put sam uspeo da pronađem nekoga ko može da mi parira u istrajnosti na poslu. Ne traže pauzu, ne žale se na radno vreme i ne pitaju za slobodan vikend - rekao je tom prilikom predsednik Vučić.

Roboti i tehnološke atrakcije Foto: Instagram/buducnosrbijeav

Predsednik je takođe naglasio značaj modernizacije za Srbiju. 

- Raduje me što, zahvaljujući našim kineskim prijateljima i partnerima, ovakve tehnologije uskoro dolaze i u Srbiju. To predstavlja jednu potpuno novu razvojnu energiju za našu zemlju. Ako su roboti već naučili da igraju Moravac, siguran sam da ćemo zajedno naučiti i kako da gradimo još uspešniju, moderniju i snažniju Srbiju - poručio je predsednik Vučić u obilasku inovacionog centra fabrike Mint.

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Kineski roboti igraju moravac za predsednika Vučića Izvor: Kurir

Kurir Politika 

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