Slušaj vest

Novinar nedeljnika ''Radar'' Milan Radonjić izjavio je u emisiji ''Probudi se'' na blokaderskoj televiziji Nova S da je priča o takozvanom ''Sarajevskom safariju'', u kojoj je godinama u delu javnosti targetiran i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, zapravo plod imaginacije i fabrikacije.

Radonjić je, govoreći o kampanji koja se godinama vodila oko ove teme, istakao da je u istraživanje povodom toga bio uključen i novinar ''Frankfurter algemajne cajtunga'' Mihael Martens.

- Da vidimo da je u celoj toj kampanji uključen novinar Frankfurtera, Mihael Martens, koji je istraživao ’Sarajevski safari’ i našao je, kao što smo i mi našli, da je cela ta stvar zapravo plod imaginacije, možda čak i...- rekao je Radonjić, nakon čega je voditeljka dodala: ''Isfabrikovano''.

Radonjić je potom potvrdio tu ocenu.

- I da, da. I to sve dugo traje. Ta priča o bogatim Italijanima koji dolaze da ubijaju ljude u Bosni, ona traje još od devedesetih godina i čak je deo nekakvih filmskih scenarija koji nisu nikada realizovani, ali su uključivali neke i ozbiljne reditelje i tako dalje. I on je došao do tog zaključka - naveo je Radonjić.

Mihael Martens Foto: Screenshot YT/HRT

Posebno je značajno što je ova ocena izrečena upravo na televiziji Nova S, nakon dugogodišnje kampanje u kojoj su se najteže optužbe na račun predsednika Vučića plasirale kao politička i medijska činjenica, da bi sada i iz tog medijskog kruga bilo priznato da je jedna od najtežih konstrukcija, bez osnova.

Voditeljka je u emisiji dodatno pojasnila kontekst, navodeći da se u medijima spočitavalo da je sam predsednik Vučić navodno učestvovao u ''Sarajevskom safariju''.

- Sada, dakle, to je sve isfabrikovano, dakle nema veze sa istinom, a onda u stvari sada i sve ostale stvari se poistovećuju sa tom - rekla je voditeljka.

Radonjić je na to odgovorio: "Tako je, tako je".

On je, međutim, dodao da se zaključak o neistinitosti priče o ''Sarajevskom safariju'' sada koristi i za političko relativizovanje drugih tvrdnji.