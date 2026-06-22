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Nakon lažnog naslova na blokaderskom portalu N1 "Fotografija Aleksandra Vučića u majici Belivukove navijačke grupe tema na suđenju klanu", oglasio se ministar odbrane i Vojske Srbije Bratislav Gašić

- Sramotna je kampanja dehumanizacije koja se godinama unazad vodi protiv Aleksandra Vučića, a koja je serijom tekstova u takozvanim nezavisnim medijima poslednjih dana ušla u terminalnu fazu. I nije samo sramotno, već i veoma opasno dovoditi predsednika države u vezu sa ljudima optuženim za najgnusnija dela - rekao je ministar odbrane Bratislav Gašić za "Blic". 

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Naime, na portalu N1 danas je objavljen tekst sa naslovom u kom se tvrdi da je "fotografija Aleksandra Vučića u majici Belivukove navijačke grupe tema na suđenju klanu".

Međutim, u nastavku teksta stoji da "Belivuk, njegov najbliži saradnik i drugooptuženi Marko Miljković, kao i njihov advokat odbrane Dejan Lazarević tvrde da je fotografija fotošopirana, što je u ovom konkretnom slučaju i najverovatnije da je tako montiranu sliku neko poslao Veljku Belivuku".

Iako sam tekst pobija naslov, urednik ili novinar N1, nije u naslov stavio "fotošopirana fotografija Aleksandra Vučića", već samo "fotografija Aleksandra Vučića", što je izazvalo burne reakcije na društvenim mrežama, ali i reakciju Gašića.

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Ovako blokaderi manipulišu informacijama i crtaju metu na čelu Vučiću Izvor: Kurir

Kurir Politika

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