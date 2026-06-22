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Tipičan primer medijske manipulacije i bezobzirnog crtanja mete na čelu predsednika Srbije Aleksandra Vučića odigrao se pred očima javnosti, a potpisuje ga blokaderski portal N1.

Kada pročitate naslov koji vrišti: "Fotografija Aleksandra Vučića u majici Belivukove navijačke grupe tema na suđenju klanu", prva reakcija prosečnog čitaoca je šok. Naslov je svesno skrojenn da sugeriše direktnu povezanost predsednika države sa monstruoznim kriminalnim klanom.

Međutim, prava istina i bezobrazluk ove medijske podvale kriju se unutar samog teksta.

Za sve one koji imaju naviku da čitaju dalje od senzacionalističkih naslova - a svedoci smo da ogroman broj ljudi konzumira vesti površno, skrolujući kroz naslove - unutar samog teksta sledi hladan tuš i apsolutni demanti ove tendenciozno skrojene najave!

U prvom pasusu: bombastično se ponavlja teza iz naslova o Vučiću u majici "Principa"

U drugom i trećrm pasusu: Portal je primoran da prizna surovu istinu - fotografija je najobičniji, amaterski FOTOŠOP!

Tu su i činjenice sa suđenja: jasno je navedeno da je originalna fotografija nastala 10. maja 2020. godine, a da je brutalno modifikovana i montirana godinu dana kasnije 16. juna 2021.

Blokaderski N1 odlično zna da je fotografija lažna, da je u pitanju montaža koja je u sudskim spisima završila kao primer podmetanja. Ipak, svesno bira naslov koji tvrdi suprotno.

Jer naslov je ključan! Naslov ostaje u podsvesti čitaoca kao činjenica. Za hiljade onih koji nisu kliknuli na tekst, Aleksandar Vučić je ostao "čovek u majici Belivukovog klana"!

00:54 Ovako blokaderi manipulišu informacijama i crtaju metu na čelu Vučiću Izvor: Kurir

Ovo je svesno plasiranje lažne vesti jasnom političkom agendom: oblatiti predsednika države, pa makar i po cenu potpunog gaženja istine.

Ako se u samom tekstu priznaje da je reč o falsifikatu, zbog čega se taj falsifikat stavlja u naslov kao gotova stvar? Odgovor je jasan: cilj nije bio preneti istinu sa suđenja, već još jednom, po ko zna koji put, nacrtati metu na čelu Aleksandra Vučića.

Hoće li iko ikada odgovarati za ovo svesno trovanje javnog prostora i montirane hajke?!