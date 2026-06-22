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Advokat i predsdnik Narodne stranke Vladimir Gajić oglasio se povodom izjave lidera Narodnog pokreta Srbije Miroslava Aleksića (nekadašnjeg potpredsednika Narodne stranke), koji je gostujući na N1 govorio o aferi "Jovanjica" i tom prilikom izjavio da mu je upravo Gajić "rekao informaciju iz BIA da je optuženi Predrag Koluvija zvao Andreja Vučića" kada je zaustavljen.

- Miki se "setio" posle 4 godine da sam ja njegov izvor za kampanju koju je vodio u vezi "Jovanjice" na osnovu koje je kao veliki borac protiv vlasti gradio svoj imidž i popularnost u javnosti i unutar Narodne stranke. Kako bi sada ovo njegovo pravdanje i posipanje pepelom bilo uverljivije, Miki tvrdi da sam ga ja ubedio da je umešan brat Predsednika Republike pozivajući se na svoj izvor iz BIA - napisao jeGajić na Iksu i nastavio:

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Da bi bilo još uverljivije, Miki tvrdi da sam posle toga postao prijatelj sa Vladimirom Đukanovićem. Pitam se sada, što se kad se hvalio svojim otkrićima u to vreme nije pozivao i na mene, da bar malo podelimo njegovu slavu u javnosti nego je sve zadržavao za sebe? Kako to da mi je poverovao da imam takve kontakte u Službi na reč? Baš je bio naivan i to on koji se u politici uzdigao u koalicionoj saradnji sa Srpskom naprednom strankom dok je bio predsednik opštine Trstenik. Istina je, međutim, da je Aleksić u to vreme nama u stranci tvrdio da on ima svoje izvore u policiji. Kao i njegova prijateljica Marinika Tepić sa kojom je predvodio izbornu listu, njegovi "izvori" su uvek zapadni. Problem je u tome što on nikada ne zna šta je stvarno namera onih koji ga koriste kao svoj zvučni top - napisao je Gajić.

Kako je naveo "Mikiju je priča o Jovanjici obezbedila u to vreme podršku iz Američke ambasade radi preuzimanja Narodne stranke".

- To znamo. Evo sad ga obaveštavam i da je afera Jovanjica smišljena sa te iste strane jer oni ne trpe konkurenciju u biznisu. Miki je, to je danas jasno, poslužio kao koristan idiot interesima američkog biznisa u vezi sa uzgajanjem konoplje. Sad kad je ta kampanja propala Miki se odriče svojih tvrdnji i brani jeftino, a kako bi drugačije. Taj put opozicione borbe koju Miki promoviše naslanjajući se na one koji "uvek" pobeđuju, je razlog zbog kojeg smo se razišli. Ja volim Srbiju zbog Srbije, a ne zbog sebe. Zbog toga sam ja protiv naše probriselske opozicije koja se nada da ih neka nevidljiva ruka postavi na vlast makar Srbija propala - napisao je Gajić.

Kurir Politika

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