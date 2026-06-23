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Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas u 10 časova objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja. Odmah na početku sednice, predsednica Skupština Srbije Ana Brnabić je udaljila sa sednice na 20 dana poslanike Miloša Parandilovića, predsednika Novog lica Srbije i njegovog kolegu Dragana Ninkovića.

Sednica je počela tako što je Brnabić iznela podatke koje joj je služba parlamenta dostavila, a tiče se optužbi koje je na Parandilovićev račun prošle nedelje izneo poslanik SNS Aleksandar Mirković.

Ana Brnabić na sednici Skupštine Srbije Foto: Printscreen You Tube

On je optužio Parandilovića da je vanrednom zasedanju Skupštine Srbije, 17, juna, naplatio putne troškove od 15.000 dinara za minut i 21 sekundu, koliko je, kako je tada rekao, bio u parlamentu.

Brnabićeva je sada rekla da je nesumnjivo utvrđeno da Parandilović tada nije bio prisutan u Domu Narodne Skupštine, ni na sednici, kao i da je korišćenje njegove kartice suprotno odredbama parlamenta.

Ona je ukazala da je propisima predviđena mera udaljenja sa sednice, i da joj ne prestaje ništa drugo nego da Parandiloviću i Draganu Ninkoviću, jer je iskoristio karticu drugog narodnog poslanika, izrekne meru udaljenja na 20 dana.

- Imajući celokupno pravno i činjenično stanje, kao i sve okolnosti ovog konkretnog slučaja, kao i činjenicu da su u prethodnim sazivima Narodne skupštine narodni poslanici za slične prekršaje podnosili ostavke na funkciju ukoliko imaju i zrno morala i etike ili poštovanja poslovnika, zakona ili građana koji su ih birali, meni ne preostaje ništa drugo osim im da u skladu sa članovima 111 i 127 poslovnika izreknem meru udaljenja sa sednice narodnim poslanicima Milošu Parandiloviću i Draganu Ninkoviću. Obaveštavam vas da se mera udaljenja sa sednice primenjuje za narednih 20 dana zasedanja Narodne skupštine od dana udaljenja, odnosno za sednicu na kojoj je izrečena ova mera, ako sednica traje duže od 20 dana zasedanja Narodne skupštine - rekla je ona.

Ana Brnabić sednica Skupštine Srbije Foto: Printscreen You Tube

Dodala je da ostaje da se vidi da li Miloš Parandilović i Dragan Ninković "imaju zrno morala ili etike koje su pokazali nekad narodni poslanici nekog pređašnjeg saziva kada su podneli ostavke na funkcije, zato što je ovo najgrublji mogući prekršaj".

- Posebno imajući u vidu da je ovaj prekršaj učinjen samo i isključivo da bi se naplatilo 15. 000 dinara putnih troškova za sednicu na kojoj narodni poslanik nije prisustvovao? I nije ovde bilo nikakve greške, ovo je bila namera, nije ovo bilo u 15 časova zato što je mislio da će stići, a nije stigao, zato što je kartica bila ubačena ne u 17 časova ili u 17:30 časova, već u 15 časova, u 3 popodne. Dakle, jasna namera da se prevare građani Srbije, Narodna skupština, kako bi se naplatilo 15. 000 dinara putnih troškova - rekla je ona i dodala:

- Pritom, i gospodin Ninković je učinio sada dramatičan i drastičan prekršaj zakona i postupnika time što je sa namerom i predumišljajem iskoristio karticu drugog narodnog poslanika, a ne svoju, drugog narodnog poslanika, kako bi mu pomogao u ovom delu i naplati putnih troškova za dan koji nije proveo na svom radnom mestu u Narodnoj skupštini Republike Srbije. A posebno je fascinantno da smo dobili dva dopisa od istog narodnog poslanika 17. juna da je bio i da traži putne troškove, a 19. juna da nije bio - kritikovala je ona.

03:02 Ana Brnabić udaljila Parandilovića i Ninkovića sa zasedanja Skupštine Izvor: You Tube Parlament Srbija

Podsetimo, Miloš Parandilović našao se u centru afere "Priboj", kada je slučaj koji je počeo kao naizgled beznačajna priča o kafanskom opuštanju jednog poslanika i putnim troškovima, prerastao u ozbiljnu aferu nakon što su objavljeni podaci da je Parandilović u sredu 17. juna u zgradi Narodne skupštine proveo svega minut i 21 sekundu, a potom naplatio putne troškove za dolazak iz Priboja u Beograd.

U dopisu od 17. juna 2026. godine, koji je upućen Generalnom sekretaru Narodne skupštine, Parandilović navodi da zbog obaveza nije stigao da se upiše u evidenciju prisustva narodnih poslanika, te traži da bude dodat na spisak prisutnih kako bi mu bili isplaćeni putni troškovi.

Foto: Kurir

Međutim, samo dva dana kasnije, 19. juna, usledio je novi dopis u kojem povlači prethodni zahtev. U njemu navodi da je tog dana prisustvovao sednici Skupštine opštine Priboj i da zbog gužve u saobraćaju nije uspeo da do 18 časova stigne na sednicu Narodne skupštine Srbije.