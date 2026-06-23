SUBOTA 27. JUN, DAN ZA ISTORIJU - MIR, JEDINSTVO, VOLJA NARODA I BORBA PROTIV PODELA "U budućnost moramo ići svi zajedno, ujedinjeni, a ne podeljeni"
U subotu, 27. juna, plato ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu biće glavna pozornica dosad najveličanstvenijeg i najmasovnijeg narodnog skupa, pod sloganom "Srbija, jedna porodica". U trenucima kad se naša zemlja suočava s nezapamćenim, brutalnim spoljnim pritiscima i svakodnevnim pokušajima da se unese potpuni haos, predsednik Srbije Aleksandar Vučić šalje istorijsku poruku koja ujedinjuje čitavu naciju.
Naspram mržnje i podela, šef države podiže bedem mira, ljubavi i dostojanstva, najavljujući skup koji će biti ne samo politički događaj, već trijumf srpskog zajedništva, tehnološki spektakl kakav Balkan još nije video i direktna prilika da narod sam bira prioritete za budućnost svoje otadžbine.
Predsednik Srbije šalje snažnu poruku koja ujedinjuje narod - naš odgovor na svu mržnju biće mir i ljubav iznad svega, da sačuvamo mir, trpeljivost i pokažemo strpljenje! Upravo ova jasna razlika biće krunisana proslavom zakazanom za 27. jun ispred Skupštine Srbije u Beogradu.
Ljubav prema otadžbini
Šef države je poručio da se na velikom narodnom skupu neće pljuvati niko, "pa ni oni koji su terorisali zemlju godinu i po dana i najgore govorili o našoj deci". Ističe da će, umesto toga, Srbija pokazati dostojanstvo, snagu i ogromnu ljubav prema otadžbini, naspram otrovne mržnje koju druga strana prosipa svakog dana.
Predsednik je istakao da će na skupu biti predstavljen plan i program za budućnost zemlje, kao i da će svečano predstaviti naziv same izborne liste SNS. Između ostalog, posebno je istakao da će tokom skupa biti izložene glasačke kutije, gde će građani biti u prilici da zaokruže pet od petnaest važnih tema koja se tiču državnih pitanja, čime se daje direktna mogućnost narodu da učestvuje i izabere prioritete za napredak države.
- To su tehnički detalji, i kada to rešimo, najvažnija je poruka kako idemo u budućnost, a u budućnost moramo ići svi zajedno, ujedinjeni, a ne podeljeni onako kako su pokušavali da nas podele. To je ono protiv čega se borimo i što moramo da pobedimo - kazao je predsednik.
Posetioci će imati priliku da vide i tehnološke atrakcije: robote, inovativne prezentacije, interaktivne tehnološke zone, savremena dostignuća iz oblasti nauke i tehnologije, kao i najveću srpsku zastavu, površine oko 4.000 kvadratnih metara.
Miloš Vučević: Uvek ćemo pobeđivati svako zlo koje pokuša da nas podeli i da zaustavi napredak naše otadžbine!
Roboti koje smo imali priliku da vidimo prilikom posete predsednika Vučića NR Kini, a koji su oduševili "moravcem", biće praćeni harmonikom srpskih svetskih prvaka, a pokazaće i umeće igranja kola pred narodom.
Pita se narod
Lider Srpske napredne stranke i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević zahvalio je na ogromnoj podršci koju je SNS dobijao svih ovih godina, posebno u periodu kad su, kako je rekao, nasiljem i lažima pokušavali da nam sruše i unište državu, da ukradu budućnost našoj deci.
- Zato je važno da još jednom pokažemo snagu svog jedinstva, da se 27. juna okupimo na platou ispred Narodne skupštine u Beogradu, da jasno i nedvosmisleno pokažemo koliko volimo slobodnu i suverenu Srbiju i da pružimo najsnažniju podršku našem predsedniku Aleksandru Vučiću u daljoj borbi za našu otadžbinu. Želim da zajedno napravimo dogovor za budućnost, da u nju idemo ujedinjeni, čistog srca, marljivo i predano radeći. "Srbija nije šaka zobi da je pozoba svaka vrana", već snažna, slobodna i suverena zemlja za čiju budućnost se pita njen narod, a ne neki strani faktori. Uvek ćemo pobeđivati svako zlo koje pokuša da nas podeli i da zaustavi napredak naše otadžbine! Srbija pobeđuje! - poručio je Vučević za Kurir.
Srbija na prvom mestu
Politički analitičar Srđan Graovac kaže za Kurir da će veliki skup zakazan za 27. jun, uoči velikog nacionalnog praznika Vidovdana, imati posebnu simboliku, a to je simbolika jedinstva.
- Želja je da se velikim okupljanjem pokažu jedinstvo i želja za tim da se sve podele u društvu prevaziđu i da se pokaže da je Srbija na prvom mestu. U tom sklopu treba pokazati snagu, da vlast i predsednik Srbije imaju široku podršku za politiku koju su do sada vodili i koju će voditi, sve s ciljem dobrobiti cele naše države i društva. Vidimo jedan veliki ulog koji naša država ima širom sveta, konstantan ekonomski rast, poboljšanje životnog standarda i ovo će biti poruka jedinstva s jedne strane, a s druge poruka podrške predsedniku Republike. Jedna od najvažnijih poruka koje je predsednik poslao i već mesecima govori o tome jeste da se mnogo toga uradilo, ali da se nije dovoljno vodilo računa o pojedincu i da se nije dovoljno razgovaralo s ljudima oko njihovih potreba, stavova i razmišljanja, da to treba da se uvaži, a ovo će biti prilika da se pokaže da postoji jasna želja i težnja vlasti da se menja i da ispravlja neke greške iz prošlosti, i u ovom slučaju daće veću mogućnost svima da se pitaju o donošenju odluka - smatra Graovac.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će svi građani koji 27. juna dođu na skup na platou ispred Skupštine Srbije dobiti papir na kojem će moći da zaokruže po pet od 15 tema i da ih na taj način označe kao najvažnije koje žele od države. On je u video objavi na Instagramu naveo da je na listiću ostavljen i prostor da svako napiše ono što ga muči i iznese svoje primedbe.
- Ja sam ovde dobio sada nešto što je veoma važno. Glasački listić koji nije pravi glasački listić za izbore, ali je mnogo važan. Svi ljudi koji dođu na skup imaće priliku da dobiju ovakav papir, gde će biti 15 važnih tema, od kojih svako ima pravo po pet da zaokruži i kaže da su mu to najvažnije stvari koje bi želeo od države. Od veće brige o ljudima, očuvanja mira i stabilnosti, borbe za očuvanje Kosova i Metohije, poboljšanje usluga u zdravstvu i boljeg obrazovanja do rasta penzija, smanjenja cena lekova, energetske sigurnosti, većih ulaganja u kulturu, ekologiju i tako dalje - naveo je Vučić.
Predsednik je takođe najavio da će portal "Ko si, bre, ti" sledeće nedelje početi s radom.
Kurir Politika