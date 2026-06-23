Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će svi građani koji 27. juna dođu na skup na platou ispred Skupštine Srbije dobiti papir na kojem će moći da zaokruže po pet od 15 tema i da ih na taj način označe kao najvažnije koje žele od države. On je u video objavi na Instagramu naveo da je na listiću ostavljen i prostor da svako napiše ono što ga muči i iznese svoje primedbe.

- Ja sam ovde dobio sada nešto što je veoma važno. Glasački listić koji nije pravi glasački listić za izbore, ali je mnogo važan. Svi ljudi koji dođu na skup imaće priliku da dobiju ovakav papir, gde će biti 15 važnih tema, od kojih svako ima pravo po pet da zaokruži i kaže da su mu to najvažnije stvari koje bi želeo od države. Od veće brige o ljudima, očuvanja mira i stabilnosti, borbe za očuvanje Kosova i Metohije, poboljšanje usluga u zdravstvu i boljeg obrazovanja do rasta penzija, smanjenja cena lekova, energetske sigurnosti, većih ulaganja u kulturu, ekologiju i tako dalje - naveo je Vučić.

Predsednik je takođe najavio da će portal "Ko si, bre, ti" sledeće nedelje početi s radom.