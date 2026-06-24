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Jedna od poslednje oborenih laži je i tvrdnja da je na skupu 15. marta korišćen "zvučni top". Iako su blokaderi mesecima tvrdili da je na protestu u Beogradu upotrebljen zvučni top, stručnjak koji ga je testirao, izneo je činjenice koje govore suprotno.

Da podsetimo, ranije su MUP i predesednik Srbije Aleksandar Vučić dematovali da je tako nešto upotrebljeno.

Takođe, lani je stručnjak za "zvučno oružje" koji je, između ostalog testirao i zvučni top u Africi, rekao da ono što se čulo na protestu u Beogradu uopšte ne zvuči kao zvučni top:

- On je vidljiv, nalazi se na vozilu ili na nekom tronošcu. Veličine do oko metra. Da bi bio efikasan daje pištav, konstantan i usmeren zvuk na otprilike 160 decibela - naveo je i dodao da se sa njega mogu puštati i drugi zvukovi, ali onda to više nije oružje već običan megafon.

On je to rekao malo nakon što su ove laži plasirane, te je dodao:

- Ko zna šta je to bilo u pitanju, neki megafon, neki klinci se zezaju ili šta već, masa je bila napeta, tako da što se tiče zvučnog oružja...ovo nije bio zvučni top - poručio je.

Nakon insinuacija da je policija upotrebila zvučni top kod SKC u trenutku dok su okupljeni na protestu odavali petnaestominutnu poštu stradalima u Novom Sadu, oglasio se prvo MUP, a potom i predsednik Srbije.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) najodlučnije demantuje dezinformacije koje su se pojavile u pojedinim medijima da je, tokom večerašnjeg protesta, upotrebljen zvučni top. MUP nije nikada koristio, niti koristi sredstva koja nisu predviđena zakonom. Policajci danas, i pored napada na njih, nisu ni pendrek izvadili, a kamoli upotrebili neko nezakonito sredstvo - poručili su iz MUP.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima nakon protesta u Beogradu i istakao da su sramotne optužbe da je upotrebljen zvučni top.

- Želim da kažem da su sramotne optužbe da je neko koristio zvučni top, prikazujući vojnike i pripadnike "Kobri" da ono što drže je zvučni top. Mi nismo pendrek podigl i upotrebili danas. Trpeli su policajci i pretrpeli sve. Ubačeno je u Pionirski park preko 60 topovskih udara, baklji. Bilo je mnogo nasilja još od juče. Oštećeno je i uništeno više od 100 traktora - naveo je Vučić.