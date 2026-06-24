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Neviđeni bezobrazluk i profesionalni sunovrat odigrali su se danas ispred Predsedništva Srbije, gde je novinarka blokaderske televizije N1 pokušala da sabotira i prekine otvoren razgovor predsednika Aleksandra Vučića sa okupljenim radnicima GSP-Beograd.

Pokazujući vrhunsko nevaspitanje, ona je drsko upadala u reč i ometala dijalog predsednika i radnika GSP, nakon čega je usledio direktan i oštar odgovor Vučića koji ju je momentalno postavio na mesto i podsetio da ulica nije njena privatna konferencija za medije.

Naime, dok je predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao sa demonstrantima koji su došli ispred predsedništva, saslušao njihove probleme i zahteve - najavljujući da će im dati odgovor za sedam dana, i već tražio da se zakaže zvaničan sastanak s njima sledeće sedmice - ovaj razgovor bio je prekidan od TV ekipe blokaderske N1, koja je pokazala vrhunski bezobrazluk i nevaspitanje.

Blokaderska novinarka prekidala je u razgovor između predsednika Vučića i okupljenih radnika GSP-a, žalila se jer navodno nije mogla da čuje pitanje koje je jedan od radnika postavio predsedniku, na šta joj je Vučić odmah odgovorio:

- Molim vas, nije ovo konferencija za novinare - opomenuo je predsednik.

- Ali, ne čujem ja... - nastavila je novinarka

- Razgovaram ja, pa ne čujete ni mene. Ja s njim razgovaram, šta je mene briga da li me vi čujete ili ne čujete. Niti sam došao na konferenciju za novinare niti bilo šta drugo. Ja razgovaram s njima, poštujem vas, ne branim vam da radite, pustite me samo da završim razgovor s ljudima - odgovorio je predsednik blokaderskoj novinarki, koja je još jednom pokušala da upadne predsedniku u reč dok joj je ovo govorio.

POGLEDAJTE KAKO JE TO IZGLEDALO, deo s novinarkom blokaderske N1 je na 02:59: