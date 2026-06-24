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Lider Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić gostovao je na blokaderskoj N1 kod Danice Vučenić i tom prilikom govorio o izlasku na izbore i formiranju proveropskih opozicionih stranka koje planiraju da zajedno učestvuju na izborima, sa kojima NPS nije usaglašen.

Na pitanje Vučenićeve gde vidi svoju stranku, kao i da li je njegova stranka odlučila da ide na izbore ili postoji mogućnost da krenu putem Zeleno - levog fronta, Demokratske stranke i pokreta "Kreni promeni" i podrži "studentsku listu", kao i šta kaže na to što studenti blokaderi ne žele koaliciju, Aleksić je rekao:

- Ovde je suština u odnosu studentskog pokreta i opozicionih stranaka. Ja sam godinu dana unazad govorio da je najbolje rešenje da se napravi jedna kolona! Kao prvo, ne može niko da zabrani političkim strankama da učestvuju na izborima. Mi smo doneli odluku na glavnom odboru, pre mesec dana, to se više ne postavlja kao pitanje. Mi ćemo učestovati kako na lokalnim, tako na svim ostalim izborima.

Vučenićeva ga je pitala zašto njegova stranka nije sa strankama koje su napravile evropski blok, Aleksić ističe da "to nije pitanje za njega".

- Mi smo imali niz sastanaka široke opozicije. Ja duboko verujem u to da je nama potrebno to da u ovom trenutku ne treba ideološki cepati dlaku na dva dela, već treba praviti frontove i olakšati građanima Srbije izbore. Zato je bila moja ideja da se okupe sve opozicione stranke. Imali smo prvi sastanank na kojem odmah nije došao Novi DSS, a posle toga je ostalo devet proevropskih stranaka koje su se složile oko toga da treba zajedno da nastupimo. U međuvremenu je ZLF doneo drugu odluku, ostalo je osam i oni su se izjasnili da učestvuju na izborima i doneli odluku da se radi istraživanje i da počnemo da sarađujemo. Ja sam srećan i zadovoljan što stranke koje su bojkotovale izbore 2024. godine, što je bio najveći problem za opoziciju i traje i dan danas, su sada odlučile da ne bojkotuju izbore, iako se izborni uslovi nisu promenili - kazao Aleksić.