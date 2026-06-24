Slušaj vest

Predsednik PUPS-a i ministar za brigu o selu Milan Krkobabić pozvao je članove, simpatizere i sve građane Srbije da prisustvuju velikom narodnom skupu koji će biti održan 27. juna na platou ispred Narodne skupštine.

Kako je istakao, predstojeće okupljanje biće posvećeno zajedništvu, porodičnim vrednostima i razgovoru o budućnosti Srbije, uz jasnu poruku da su međusobno poštovanje, odgovornost i solidarnost temelj svakog daljeg napretka društva.

- To će biti skup pristojnih ljudi za pristojnu Srbiju - izričit je Krkobabić.

On je naglasio da će događaj proteći u atmosferi dobre volje, međusobnog uvažavanja i želje da se kroz dijalog i zajednički rad doprinese boljoj budućnosti svih građana.