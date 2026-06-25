Slušaj vest

Gradonačelnik Kragujevca i član Predsedništva SNS Nikola Dašić nastavio je pešačenje ka Beogradu i danas stigao do Topole, odakle je građanima uputio kratku, ali snažnu poruku:

"Država iznad svega! Vidimo se u Beogradu!"

Podsetimo, Dašić je juče krenuo peške iz svog rodnog sela Dobrača ka Beogradu, gde će u subotu prisustvovati velikom narodnom skupu ispred Skupštine Srbije.

Prema planu, tokom četvorodnevnog puta preći će oko 110 kilometara, a ruta kojom se kreće vodi preko Topole, Mladenovca i Vrčina do prestonice.

Foto: Ucentar.rs

Polazak je organizovan iz Dobrače, sela nadomak Kragujevca u kojem je rođen i gde i danas živi njegova majka, što ovom putovanju daje posebnu simboliku. Kako je ranije saopšteno, pred polazak je dobio blagoslov Njegovog visokopreosveštenstva mitropolita šumadijskog gospodina Jovana.

Iako ovakav poduhvat nije uobičajen za nosioce javnih funkcija, Dašić je poznat po sklonosti ka sportskim izazovima, planinarenju i paraglajdingu. Početkom godine pažnju javnosti privukao je i višednevnom moto-turom dugom više od 2.500 kilometara.

Prema planu, gradonačelnik Kragujevca bi u Beograd trebalo da stigne u subotu, kada će se pridružiti učesnicima velikog narodnog skupa ispred Skupštine Srbije. Njegovo pešačenje ka glavnom gradu privlači veliku pažnju javnosti, a poruka koju je danas poslao iz Topole još jednom je potvrdila cilj zbog kojeg je krenuo na ovaj put.