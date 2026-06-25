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Gradonačelnik Kragujevca i član Predsedništva SNS Nikola Dašić nastavio je pešačenje ka Beogradu i danas stigao do Topole, odakle je građanima uputio kratku, ali snažnu poruku:

"Država iznad svega! Vidimo se u Beogradu!"

Podsetimo, Dašić je juče krenuo peške iz svog rodnog sela Dobrača ka Beogradu, gde će u subotu prisustvovati velikom narodnom skupu ispred Skupštine Srbije.

Prema planu, tokom četvorodnevnog puta preći će oko 110 kilometara, a ruta kojom se kreće vodi preko Topole, Mladenovca i Vrčina do prestonice.

Nikola Dašić skup 27. jun pešačenje
Foto: Ucentar.rs

Polazak je organizovan iz Dobrače, sela nadomak Kragujevca u kojem je rođen i gde i danas živi njegova majka, što ovom putovanju daje posebnu simboliku. Kako je ranije saopšteno, pred polazak je dobio blagoslov Njegovog visokopreosveštenstva mitropolita šumadijskog gospodina Jovana.

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Nikola Dašić skup 27. jun pešačenje

Iako ovakav poduhvat nije uobičajen za nosioce javnih funkcija, Dašić je poznat po sklonosti ka sportskim izazovima, planinarenju i paraglajdingu. Početkom godine pažnju javnosti privukao je i višednevnom moto-turom dugom više od 2.500 kilometara.

Prema planu, gradonačelnik Kragujevca bi u Beograd trebalo da stigne u subotu, kada će se pridružiti učesnicima velikog narodnog skupa ispred Skupštine Srbije. Njegovo pešačenje ka glavnom gradu privlači veliku pažnju javnosti, a poruka koju je danas poslao iz Topole još jednom je potvrdila cilj zbog kojeg je krenuo na ovaj put.

Kurir/ Ucentar

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