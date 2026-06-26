BEOGRAD NA NOGAMA, SVE VRI OD POSLA! Pogledajte kako teku poslednje pripreme ispred Skupštine za spektakl i dolazak naroda na sutrašnji skup (FOTO/VIDEO)
U subotu, 27. juna ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu održaće se veliki miting pod nazivom "Srbija, jedna porodica". Pripreme u centru prestonice su već u punom jeku: montira se glavna bina, ozvučenje i video-projektori, dok su okolne ulice zatvorene za saobraćaj.
Kod crkve Svetog Marka montiraju se tereni za mali fudbal i košarku, gde će svi posetioci moći da se oprobaju u sportskim veštinama.
Duž Bulevara kralja Aleksandra postavljeni su i šatori.
Tik uz ulaz u Narodnu Skupštinu montira se gigantska bina, najsavremenije ozvučenje i ogromni video-projektori koji će pratiti svaki trenutak sutrašnjeg događaja.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i vrh SNS-a pozvali su građane da se okupe u što većem broju, a najavljen je bogat i neobičan program.
Šta nas očekuje na skupu?
Predsednik Vučić je najavio i predstavljanje novih mera koje će biti sprovedene. akođe, ispred Skupštine će biti postavljene glasačke kutije gde će građani moći da zaokruže neke od 15 ponuđenih tema o kojima žele više da se govori u javnosti.
Na skupu će se pojaviti dva robota, Milutin i Dragutin, aali i roboti koji su u Kini igrali Moravac za predsednik Vučića i srosku delegaciju.
Oni će sutra plesati uz zvuke harmonike mladog Vuka Đokića.
Biće razvijena i monumentalna srpska zastava dugačka čak 500 metara i teška jednu tonu.
Nešto pre zvaničnog početka mitinga, biće organizovan poseban događaj posvećen deci.
Važno za građane, i pesake i voyace: Izmene u saobraćaju i blokada centra
Zbog organizacije i održavanja skupa, na snazi je potpuna obustava saobraćaja u delu ulica oko platoa Narodne skupštine.
Vreme trajanja blokade: Od petka, 26.06. od 04:00 časa ujutru, pa sve do ponedeljka, 29.06. do 04:00 časa ujutru.
Tokom ovog perioda, uži centar grada biće zatvoren za automobile, a režim rada linija javnog gradskog prevoza pretrpeće značajne izmene i preusmerenja. Ako planirate prolazak kroz centar Beograda ovog vikenda, obavezno se informišite koje ulice su prohodne - i koristite alternativne pravce.
U videu u nastavku teksta pogledajte kako se postavlja bina ispred Skupštine:
Kurir Politika