Slušaj vest

Bivši predsednik Srbije Boris Tadić, u razgovoru za hrvatski medij govorio je "o politici pomirenja" koju je vodio dok je bio na čelu države, o izvinjenjima u regionu, kao i o načinu na koji, prema njegovom mišljenju, opozicija i studentsko - blokaderski pokret treba da se povežu u borbi protiv vlasti u Srbiji.

Na pitanje novinarke hrvatskog medija "VIDA", šta je danas ostalo od, kako je rekla, njegove politike pomirenja i odavanja priznanja drugih žrtava umesto sukoba, Tadić je rekao:

- Bojim se samo tragovi i to zato što su na vlast došli nakon mene ljudi, koji nikada nisu ni želeli politiku pomirenja i koji duboko u sebi gaje, mislim, mržnju i to je fundamentalno pitanje. Ja sam taj proces započinjao sa Ivom Josipovićem, Ivom Sanaderom, Stjepanom Mesićem, nakon toga sa Jadrankom Kosor i Zoranom Milanovićem i delovi tih naših dela ipak ostaju vidljivi i neki ljudi ih se sećaju. Ali u međusobnim odnosima dve zemlje, nema ničega što me podseća sada na to - rekao je Tadić.

Na naredno pitanje novinarke, koje se odnosi na to što Hrvatska, kako kaže, prati političku krizu u Srbiji i kako Tadić gleda na to što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio ostavku i ponovno raspisivanje izbora, Tadič kaže:

- To je manevar upravo u svrhu produžavanja, odnosno očvršćivanja vlasti. Da budem iskren, i ja sam podneo ostavku sa namerom da produžim tadašnju vlast - kazao je Tadić.

I za kraj, na pitanje da li ima odgovor na to da li je moguće smeniti predsednika Vučića, Tadić ističe da je moguće.

- Ali bi pritom opozicija morala da se konsoliduje. Studentski pokret bi morao da se fokusira na ono što je njegova uloga. Da se uspostave veze između opozicije i studentskog pokreta, koliko god je to moguće i da se razume šta mi hoćemo sa Srbijom - rekao je Tadić za "VIDU".