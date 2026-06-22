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Više javno tužilaštvo u Beogradu oglasilo se saopštenjem u kojem najoštije negoduje zbog, kako navode, neprimerenih izjava i komentara na rad i postupanje ovog tužilaštva, koje je u javnosti neutemeljeno izneo političar Boris Tadić u cilju dovođenja građana u zabludu i nastavka širenja lažnih informacija u vezi sa simulovanom upotrebom zvučnog topa, odnosno, kako on kaže, "nekog soničnog oružja".

Pored toga, Tadić je izvršio neprimereni uticaj upućujući pretnje postupajućem javnom tužiocu hapšenjem u budućnosti.

VJT u Beogradu ističe da ne preti procesuiranjem građana i studenata, kako to Tadić insinuira u svojim komentarima, već je u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima saopštilo da će biti procesuirani svi koji su izvršili krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, a to su konkretno svi koji su pripremali, organizovali, realizovali i onda širili u medijima i na društvenima mrežama isti narativ o navodnoj upotrebi "zvučnog topa", navodi se u saopštenju.

VJT u Beogradu naglašava da neće biti procesuirani učesnici protesta, koji su zloupotrebljeni od strane gore navedenih, odgovornih lica.

Ponavljamo da VJT u Beogradu postupa isključivo na osnovu Ustava, zakona i svojih zakonskih ovlašćenja, a ne po željama bilo koje grupacije ili pojedinca, a svoje odluke donosi na osnovu prikupljenih dokaza, a ne na osnovu tvrdnji izrečenih u javnom prostoru.

Zbog iznetih pretnji i neprimerenih komentara koji predstavljaju nepromereni uticaj i pritisak na postupanje i samostalnost javnog tužilaštva, VJT u Beogradu će se obratiti Visokom savetu tužilaštva i zatražiti hitnu reakciju i osudu narativa koji koristi političar Boris Tadić.

10:52 Snimak koji dokazuje laži oko afere zvučni top Izvor: Kurir

Boris Tadić, podsetimo, napisao je na Iksu da, kada je reč o navodnom zvučnom topu, "vlast o tome govori da bi skrenuli pažnju sa činjenice da je manje bitno koje oružje ili tehnika su upotrebljeni tu noć - ključno je da je izazivan stampedo koji je mogao da ima nesagledive posledice",

- Doduše, nisam tvrdio da je upotrebljen zvučni top, već da po svemu što smo videli i čuli je izgledalo da je upotrebljeno neko mnogo ozbiljnije sonično oružje. A tužilac koji učestvuje u ovom montiranom procesu i preti studentima i građanima koji su tu noć doživeli traumu biće za to kad tad uhapšen. I njegovim rečima - neće se izvući. Ni on, ni svi koji učestvuju u ovom gebelsovskom zlu - napisao je, između ostalog, Tadić.