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Specijalista za kontraterorizam i organizovani kriminal prof. dr Miroslav Bjegović govorio je za Kurir o novim saznanjima o navodnom zvučnom topu do kojih je došlo Više javno tužilaštvo u Beogradu u toku predistražnog postupka povodom smrti studentkinje M. Ž. i okolnosti pod kojima je došlo do zapaljenja pirotehničkih sredstava na petom spratu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 26. marta oko 22:40 časova.

Bjegović ističe su blokaderi 15. marta prošle godine lansirali laži o zvučnom topu i da će se sada saznati prava istina o onome što su nameravali da postignu u Beogradu i Srbiji.

- Iz saopštenja Višeg javnog tužilaštva saznaje se da je postojala organizacija koja je sebe nazivala krovnom, radnom grupom za bezbednost plenumaša i koja je dva meseca pre protesta 15. marta osmislila laž o upotrebi zvučnog topa kako bi prikazali da aktuelna vlast, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, napada mirne građane, upotrebljava nelegalna sredstva i tim sredstima želi da rastera demonstrante sa ulica Beograda - objašnjava Bjegović.

Napominje da je upravo ta Krovna grupa poprilično bila organizovana ne samo u teoriji, već i praktično, na ulicama Beograda, gde su osobe sa žutim prslucima simulirale udar zvučnog topa!

Miroslav Bjegović Foto: Kurir Televizija

- Ono što sa sa sigurnošću mogu da tvrdim, ovo nije njihova lična zamisao, već su ove aktivnost kreirane u stranim centrima moći, u delu njihovih obaveštajnih službi, a da su plenumaši samo bili izvođači radova na terenu, sa ciljem nasilnog rušenja vlasti i predsednika države, za šta im je bila potrebna kritična masa koja bi reagovala da osnovu lažne upotrebe zvučnog topa. Siguran sam da će ovaj slučaj biti definisan i istražen do kraja i da će građani Srbije saznati sva imena koja su učestvovala u ovoj lažnoj aktivnosti, a svi oni koji govorili da je predsednik države odgovoran, da je pucao u svoj naord, svi oni koji su na taj način napali državu i sistem, moraju biti odogovrni za ono što su izrekli jer je to bio napad na državu i pokušaj njenog zaustavljanja - ističe Bjegović.

On zaključuje da su blokaderi, na osnovu njihove poprilične bezbednosno organizovane aktivnosti, bili edukovani od stranih službi, a koji imaju isti cilj - rušenje države.

- Upravo posle ovih saznanja i istrage, možemo sa sigurnošću da kažemo šta se htelo postići preko onog dela plenumaša kojima očito Srbija nije na prvom mestu, već strani interes koji je plaćen prljavim novcem - kaže Bjegović.