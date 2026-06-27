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Besramne uvrede i otvoreno omalovažavanje većinske Srbije ponovo su zaposeli etar! Blokaderski mediji i njihovi istomišljenici ne biraju reči kada govore o sopstvenim sugrađanima, pa se tako u programu televizije N1, koja izveštava sa velikog skupa "Srbija jedna porodica", moglo čuti da je prostor ispred Narodne skupštine običan TOR a da su ljudi koji dolaze na skup - STOKA!

Reporterka N1 razgovarala je sa građanima i pitala ih šta misle o današnjem skupu.

"Fascinirana sam šatorom na kom piše 16 meseci blokaderskog maltretiranja, na crnom šatoru, crvenim slovima, morbidno deluje", jedan je od komentara.

"Ja uglavnom idem pešice, pa me to mnogo ne pogađa, ali ovo čudo, ovaj tor što se pravi da mi koji živimo ovde ne možemo da pređemo ulicu, nego moramo da idemo okolo, tamo je kod mene sve zamandaljeno", bio je još jedan uvredljivi komentar.

Takođe, pojedini su rekli da je skup odvratan, kao i svaki dosad i da su sve to budalaštine.

A dok se na blokaderskim medijima širi mržnja prema građanima koji drugačije razmišljaju i koji su već došli na skup, ispred Narodne Skupštine okuplja se sve više naroda. Sve događaje sa današnjeg skupa možete pratiti uživo na našem portalu