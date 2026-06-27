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Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović izjavio je da je više hiljada Nišlija krenulo na veliki narodni skup ispred Doma Narodne skupštine, ističući da je odziv građana izuzetno veliki i da se iz Niša pošlo sa više od 30 lokacija.

- Danas ćemo čuti planove za našu Srbiju, za dalji razvoj i za naredne godine. Siguran sam da će se u Beogradu okupiti više od 150.000 ljudi. Srce mi je puno jer je odziv veliki i zato što veliki broj naših sugrađana želi da sazna šta nas očekuje u budućnosti -  poručio je Pavlović.

On je naveo da će posetioci imati priliku da vide brojne inovacije, prezentacije i promocije, kao i da će se na štandovima predstaviti turističke organizacije i udruženja iz svih krajeva Srbije sa svojim proizvodima i uslugama.

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Pavlović je istakao da očekuje bogat program za sve generacije, posebno za najmlađe, naglasivši da će centralna tema skupa biti budućnost Srbije.

- Danas govorimo o budućnosti Srbije. Važno je da budemo zajedno, da pokažemo pristojnu i normalnu Srbiju, onakvu kakvu želimo u budućnosti. Pored daljeg ekonomskog razvoja, industrijalizacije, robotike i veštačke inteligencije, važno je da gradimo jedinstvo, toleranciju i zajednički život svih ljudi - rekao je Pavlović.

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Veliki broj ljudi okuplja se na platou ispred Skupštine Srbije Izvor: Kurir

Posebno je naglasio da ga raduje veliki broj mladih koji putuju na skup.

- Mnogo mi je drago što danas vidim veliki broj mladih ljudi. Ušao sam u autobus i video da je pun omladine. Čitavog dana ću se družiti sa njima i siguran sam da će to putovanje biti lepše i lakše - kazao je Pavlović.

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Foto: SNS Niš

Prema njegovim rečima, sa Nišlijama putuju i funkcioneri, direktori i rukovodioci, zajedno sa svojim sugrađanima, komšijama, prijateljima i rođacima.

- Nema podvajanja, nema razdvajanja. Danas je važno da budemo zajedno i da pošaljemo poruku jedinstva - zaključio je Pavlović.

Kurir Politika

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