UŽIVO SVE SPREMNO ZA VELIČANSTVENI SKUP U BEOGRADU! Divne scene u centru grada, sjajan program za mališane! Veliki broj ljudi pešači ka centru (FOTO/VIDEO)
Program skupa:
- Posle 11 časova počinje edukativni program za mališane, gde će roditelji sa decom učestvovati u raznim interaktivnim sadržajima, igraonicama, edukativnim radionicama...
- Posle 15 časova očekuje se, prema najavi, da će korteo, koji će činiti mladi, krenuti ka Skupštini.
- Zatim će, nešto pre 16 časova, početi koncerti najvećih srpskih zvezda, među kojima su Vesna Zmijanac, Mira Škorić, Aca Lukas i mnogi drugi.
- Više hiljada bajkera će oko 17 časova krenuti kroz grad ka Skupštini, a odmah zatim će velika, rekordna srpska trobojka, teška gotovo jednu tonu a duga više od pola kilometra, krenuti na rukama građana kroz grad ka mestu gde se održava skup.
- U 18 časova počinje glavni deo programa, a građani će posle himne moći da vide robote koji igraju "Moravac", a koji su postali potpuni hit u domaćoj javnosti.
"Sve smo dale svoj doprinos, spremale smo se nedelju dana"
Danijela Stanković, predstavnica udruženja žena Suncokret iz Batuše, u opštini Malo Crniće, kaže za Kurir da je i njoj i udruženju koje predstavlja velika čast što je danas na ovom skupu.
- Udruženje je spremilo dosta hrane, prvenstveno peciva, kolača za sve ljude i posetioce koji danas budu prisustvovali skupu. Nedelju dana smo se pripremale za dolazak, žene su se rado odazvale. Svaka je dala svoj doprinos. Udruženje se bavi i heklanjem, pravljenjem džemova, sokova i danas jedan deo toga je zastupljen na standu. Sve što smo pripremili građanima danas dajemo besplatno. Ostajemo ceo dan, čekamo obracanje predsednika, očekujemo da čujemo neke lepe vesti. Očekujemo od ovog skupa jednu lepu poruku zajedništva, prijateljstva i lepo druženje. Ubeđena sam da ce biti veličanstveno, organizacija je ozbiljna i velika - rekla je ona za Kurir.
Vojislav iz Vranja stigao na skup, evo šta kaže za Kurir
Gospodin Vojislav Stošić, koji je stigao iz Vranja na ovaj veliki skup, kaže za Kurir, da je na došao da čuje nove stvari i projekte koje je predsednik najavio.
- Došao sam da čujem stvari o kojima će predsednik Srbije govoriti. Očekujem pozitivne stvari, da se još više radi državu i za manja mesta, da plate i penzije budu još veće.
Kaže da se raduje što će prvi put videti robote na sceni i dodaje da je to korisna i lepa stvar za našu državu
Generalna proba robota ispred Skupštine
Na bini ispred Doma Narodne skupštine pojavili su se humanoidni roboti, na generalnoj probi za spektakl koji nas čeka - zaigrali su tradicionalno srpsko kolo moravac!
Bogato posluženje za sve
Kako su zabeležili fotoreporteri Kurira, pripremljeno je bogato posluženje za sve građane koji danas dođu. Takođe, obezbeđeno je osveženje, a veći broj cisterni sa vodom je postavljen širom centra grada.
Sadržaj za najmlađe spreman
I za naše najmlađe predviđen je bogat program, koji će početi posle 11 časova. Mališani će moći da uživaju na toboganima, a i da se slikaju sa omiljenim crtanim junacima.
Mališani će moći da uživaju u zabavi na džinovskim toboganima na naduvavanje, ali i da fotografišu, zabave i slikaju sa najpopularnijim crtanim junacima.
Građani koji pešače dočekani u Batajnici
Građani koji pešače ka Beogradu na veliki skup dočekani su domaćinski u Batajnici, i stoički nastavljaju put ka centru grada.
Tokom dočeka čuli su se povici: "Aco Srbine".
Sve spremno za skup u centru Beograda
Širom centra Beograda sve je spremno za veliki skup. Grad je ukrašen balonima i porukama: Srbija pobeđuje, i svuda se vijore zastave.
Kako izgleda centar grada možete videti u galeriji ispod.
Ispred Skupštine je postavljena bina na kojoj je natpis "Zajedno gradimo budućnost Srbije Svi smo jedna porodica!".
Postavljeno je i više video bimova, kao i drveni štandovi na kojima piše "Zajedno gradimo budućnost" i beli šatori.