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11:34

"Sve smo dale svoj doprinos, spremale smo se nedelju dana"

Danijela Stanković, predstavnica udruženja žena Suncokret iz Batuše, u opštini Malo Crniće, kaže za Kurir da je i njoj i udruženju koje predstavlja velika čast što je danas na ovom skupu.

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Foto: Kurir/M.B.

- Udruženje je spremilo dosta hrane, prvenstveno peciva, kolača za sve ljude i posetioce koji danas budu prisustvovali skupu. Nedelju dana smo se pripremale za dolazak, žene su se rado odazvale. Svaka je dala svoj doprinos. Udruženje se bavi i heklanjem, pravljenjem džemova, sokova i danas jedan deo toga je zastupljen na standu. Sve što smo pripremili građanima danas dajemo besplatno. Ostajemo ceo dan, čekamo obracanje predsednika, očekujemo da čujemo neke lepe vesti. Očekujemo od ovog skupa jednu lepu poruku zajedništva, prijateljstva i lepo druženje. Ubeđena sam da ce biti veličanstveno, organizacija je ozbiljna i velika - rekla je ona za Kurir.

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Foto: Kurir/M.B.

11:21

Vojislav iz Vranja stigao na skup, evo šta kaže za Kurir

Gospodin Vojislav Stošić, koji je stigao iz Vranja na ovaj veliki skup, kaže za Kurir, da je na došao da čuje nove stvari i projekte koje je predsednik najavio.

Vojislav Stošić skup Skupština
Vojislav Stošić Foto: Petar Aleksić

- Došao sam da čujem stvari o kojima će predsednik Srbije govoriti. Očekujem pozitivne stvari, da se još više radi državu i za manja mesta, da plate i penzije budu još veće.

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Vojislav Stošić Foto: Petar Aleksić

Kaže da se raduje što će prvi put videti robote na sceni i dodaje da je to korisna i lepa stvar za našu državu

11:10

Generalna proba robota ispred Skupštine

Na bini ispred Doma Narodne skupštine pojavili su se humanoidni roboti, na generalnoj probi za spektakl koji nas čeka - zaigrali su tradicionalno srpsko kolo moravac!

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Generalna proba pred današnji spektakl Srbija jedna porodica Izvor: Kurir

10:41

Bogato posluženje za sve

Kako su zabeležili fotoreporteri Kurira, pripremljeno je bogato posluženje za sve građane koji danas dođu. Takođe, obezbeđeno je osveženje, a veći broj cisterni sa vodom je postavljen širom centra grada.

Posluženje skup 27. juna Foto: Petar Aleksić

10:38

Sadržaj za najmlađe spreman

I za naše najmlađe predviđen je bogat program, koji će početi posle 11 časova. Mališani će moći da uživaju na toboganima, a i da se slikaju sa omiljenim crtanim junacima.

Mališani će moći da uživaju u zabavi na džinovskim toboganima na naduvavanje, ali i da fotografišu, zabave i slikaju sa najpopularnijim crtanim junacima.

Sadržaj za mališane na velikom skupu u Beogradu Foto: Petar Aleksić, Kurir
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Srbija jedna porodica - bogat sadržaj za decu Izvor: Kurir

10:11

Građani koji pešače dočekani u Batajnici

Građani koji pešače ka Beogradu na veliki skup dočekani su domaćinski u Batajnici, i stoički nastavljaju put ka centru grada.

Tokom dočeka čuli su se povici: "Aco Srbine".

Ne propustitePolitikaPO STAROM SRPSKOM OBIČAJU! Pogledajte kako su u Batajnici dočekani građani Novog Sada, Rume i Sremske Mitrovice koji peške stižu na skup u Beogradu (VIDEO)
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Doček u Batajnici za Građane, NS, Rume i Sr. Mitrovice koji dolaze na skup Izvor: Kurir

10:03

Sve spremno za skup u centru Beograda

Širom centra Beograda sve je spremno za veliki skup. Grad je ukrašen balonima i porukama: Srbija pobeđuje, i svuda se vijore zastave.

Kako izgleda centar grada možete videti u galeriji ispod.

Pogledajte kako izgleda centar grada Foto: Kurir

Ispred Skupštine je postavljena bina na kojoj je natpis "Zajedno gradimo budućnost Srbije Svi smo jedna porodica!".

Postavljeno je i više video bimova, kao i drveni štandovi na kojima piše "Zajedno gradimo budućnost" i beli šatori.