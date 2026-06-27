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Veliki skup pod nazivom "Srbija jedna porodica" uspešno je priveden kraju u Beogradu.

Među 207.000 građana koji su prisustvovali skupu i pdružili podršku predsedniku Aleksandru Vučiću, bili su i Dženan Preljević (20) iz Prijepolja i Strahinja Kuljanin iz Beograda

Mladi Dženan Preljević prešao je dug put kako bi danas bio deo ovog događaja, a za naš portal prenosi svoje utiske punog srca:

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Dženan Preljević Foto: Kurir.rs

- U 9h sam krenuo jutros iz Prijepolja da bih danas bio deo ovog skupa. Prvi put slušam uživo predsednika i puno mi je srce. Od našeg Ace nema boljeg, sve nam je dao. Moje kolege blokiraju našu zemlju, a ja sam za to da ona ide napred. Ovi blokaderi se trude da ga ruše, ali neće uspeti jer on ima nas koji ga podržavamo - rekao nam je Dženan i dodaoda su stabilnost i briga o starijima ključni razlozi njegove podrške:

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Pogledajte kako se predsednik Vučić se poklonio narodu!  Izvor: Kurir televizija

- Mi samo želimo mir i stabilnost, a to nam jedino on može pružiti. Povećao je starima penzije, to mojoj baki mnogo znači. Živeo nam predsednik i neka nastavi tako - poručio je ovaj mladić koji je kao najveći utisak sa skupa izdvojo tehnološko-kulturni spektakl i poruke zajedništva:

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  - Mi smo to gledali samo na TV-u, a sad smo i uživo imali prilike da vidimo. I to nam je sve omogućio on. Predsednik nam uvek šalje poruke mira i sloge, time treba da se vodimo.

Podrška predsedniku Vučiću stigla je i od Strahinje Kuljanina, koji je rodom iz Bosne i Hercegovine, ali danas živi u Beogradu. On ističe da je politika aktuelnog predsednika jedina ispravna:

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Strahinja Kuljanin Foto: Kurir

- Bog da poživi našega Acu! Ne razumem kako neko može da blokira našu zemlju, a on gradi i svuda nas u svetu vodi. On nas predstavlja na najbolji mogući način. Plakaću kad podnese ostavku, Srbija nikad ovakvog u istoriji nije imala - rekao nam je.

Strahinja nije krio oduševljenje ni samim kulturnim programom manifestacije, ali je poslao i snažnu poruku o jedinstvu srpskog naroda:

- Svi volimo naše narodno da čujemo, mi smo veseo narod. Vučić se bori za nas, Srbe iz Bosne, Republike Srpske, a pokušavaju da nas podele i rascepe. To se neće dogoditi, a i on to neće nikad dozvoliti! - poručio je.

Kurir Politika

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Džinovska trobojka Izvor: Kurir

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