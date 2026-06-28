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Već prepodne počeo je sadržaj za mališane, koji su sa roditeljima uživali u brojnim programima - od streličarstva, druženja sa omiljenim likovima iz crtaća, mađioničarskih predstava, tobogana...

Mališani uživaju u dečijem programu na velikom skupu Foto: Petar Aleksić

Građani su potom u velikom broju glasali za prioritete razvoja naše zemlje, a potom je reka od nekoliko hiljada bajkera krenula ulicama grada.

Glasanje za prioritete na skupu u Beogradu Foto: Petar Aleksić, Kurir

Istovremeno, korteo građana koji su iz Novog Sada, Rume i Sremske Mitrovice krenule ka Beogradu prekrili su Brankov most i nastavili dalje ka centru grada kako bi se priključili skupu.

Korteo skup 27. jun Foto: Kurir

Jedna od najimpozantnijih scena tokom skupa je definitivno rekordna srpska zastava, koju su hiljade ljudi nosile na rukama kroz centar grada. 

Zastava je duga čak pola kilometra, a široka devet metara, što mnogima zvuči kao apstraktan podatak. Kada se razvije u ravnoj liniji, ova trobojka protezala se od zgrade Vlade Srbije pa sve do raskrsnice kod Pionirskog parka.

Zastava skup 27. jun Foto: Petar Aleksić

MUP je saopštio da je na skupu u Beogradu bilo nešto više od 200.000 građana, a o masovnosti skupa najbolje govore snimci iz vazduha na kojima se vidi reka ljudi na platou ispred Skupštine, koja se protezala daleko u Bulevar Kralja Aleksandra.

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Veličanstven snimak skupa 27. juna 4 Izvor: Kurir
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Snimak iz vazduha 2 Izvor: Kurir

Pred govor predsednika Vučića, humanoidni roboti su zaigrali Moravac, praćeni harmonikom najtalentovanijeg mladog harmonikaša u zemlji, Vuka Đokića.

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Roboti na skupu u Beogradu 1 Izvor: Kurir

On je pred ogromnim brojem ljudi udahnuo dušu modernoj tehnologiji, i roboti su na oduševljenje svih zaigrali srpsko kolo "Moravac".

Sve o važnim informacijama koje je predsednik saopštio građanima pročitajte klikom na link.

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