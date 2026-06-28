OVAKO IZGLEDA UJEDINJENA SRBIJA! Pogledajte najjače scena sa jučerašnjeg veličanstvenog skupa u Beogradu: Najveća trobojka u istoriji i MORE LJUDI (FOTO/VIDEO)
Već prepodne počeo je sadržaj za mališane, koji su sa roditeljima uživali u brojnim programima - od streličarstva, druženja sa omiljenim likovima iz crtaća, mađioničarskih predstava, tobogana...
Građani su potom u velikom broju glasali za prioritete razvoja naše zemlje, a potom je reka od nekoliko hiljada bajkera krenula ulicama grada.
Istovremeno, korteo građana koji su iz Novog Sada, Rume i Sremske Mitrovice krenule ka Beogradu prekrili su Brankov most i nastavili dalje ka centru grada kako bi se priključili skupu.
Jedna od najimpozantnijih scena tokom skupa je definitivno rekordna srpska zastava, koju su hiljade ljudi nosile na rukama kroz centar grada.
Zastava je duga čak pola kilometra, a široka devet metara, što mnogima zvuči kao apstraktan podatak. Kada se razvije u ravnoj liniji, ova trobojka protezala se od zgrade Vlade Srbije pa sve do raskrsnice kod Pionirskog parka.
MUP je saopštio da je na skupu u Beogradu bilo nešto više od 200.000 građana, a o masovnosti skupa najbolje govore snimci iz vazduha na kojima se vidi reka ljudi na platou ispred Skupštine, koja se protezala daleko u Bulevar Kralja Aleksandra.
Pred govor predsednika Vučića, humanoidni roboti su zaigrali Moravac, praćeni harmonikom najtalentovanijeg mladog harmonikaša u zemlji, Vuka Đokića.
On je pred ogromnim brojem ljudi udahnuo dušu modernoj tehnologiji, i roboti su na oduševljenje svih zaigrali srpsko kolo "Moravac".