PIJANI I DROGIRANI BLOKADERI U "PORŠEU" POSLE SKUPA! Sa njima i Petar Đurić, koji je pijan vređao policiju - u vratima besnog automobila PRONAĐEN NOŽ! (FOTO)
Blokaderi predvođeni Petrom Đurićem, pijani i drogirani, zaustavljeni su od stane policije u Kraljevu posle blokaderskog skupa. U vratima automobila pronađen nož!
Večeras u 20.45 časova u Kraljevu zaustavljen je automobil marke "porše kajen" kojim je upravljao P. A. U vozilu su bile četiri osobe među kojima i Petar Đurić, lider pokreta "Ćale ovo je za tebe".
Pomenuta lica su se u tom trenutku vraćala sa studentskog blokaderskog protesta koji je održan u Kraljevu, pod sloganom "Sve se vidi na Vidovdan".
Pregledom vozila, u vratima vozača, pronađen je jedan nož, dužine sečiva 14cm koji je od vozača privremeno oduzet. Petar Đurić je vređao policajce, i ponašao se nepristojno i drsko.
Vozač P. A. je testiran na psihoaktivne supstance, kojom prilikom je utvrđeno da je isti pozitivan na kanabinoid i benzodijazepine.
Petar Đurić je alkotestiran, kojom prilikom je utvrđeno da ima 0,92 promila alkohola u organizmu.
Isti je odbio testiranje na psihoaktivne supstance.
Kurir.rs