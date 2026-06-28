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Blokaderi predvođeni Petrom Đurićem, pijani i drogirani, zaustavljeni su od stane policije u Kraljevu posle blokaderskog skupa. U vratima automobila pronađen nož!

Večeras u 20.45 časova u Kraljevu zaustavljen je automobil marke "porše kajen" kojim je upravljao P. A. U vozilu su bile četiri osobe među kojima i Petar Đurić, lider pokreta "Ćale ovo je za tebe".

Pomenuta lica su se u tom trenutku vraćala sa studentskog blokaderskog protesta koji je održan u Kraljevu, pod sloganom "Sve se vidi na Vidovdan".

Pregledom vozila, u vratima vozača, pronađen je jedan nož, dužine sečiva 14cm koji je od vozača privremeno oduzet. Petar Đurić je vređao policajce, i ponašao se nepristojno i drsko.

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Pronađen nož Foto: Kurir

Vozač P. A. je testiran na psihoaktivne supstance, kojom prilikom je utvrđeno da je isti pozitivan na kanabinoid i benzodijazepine.

Petar Đurić je alkotestiran, kojom prilikom je utvrđeno da ima 0,92 promila alkohola u organizmu.

Isti je odbio testiranje na psihoaktivne supstance.

Kurir.rs

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