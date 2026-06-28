PRIVEDEN PETAR ĐURIĆ! Pijani blokader u Kraljevu pred policijom vređao predsednika Srbije - u "poršeu" im pronađen nož
Blokader Petar Đurić, lider pokreta "Ćale ovo je za tebe", priveden je večeras u Kraljevu, gde se pijan tokom postupanja policije ponašao nepristojno, drsko i bezobzirno, tako što je povišenim tonom izgovarao uvredljive reči usmerene protiv predsednika Republike Srbije i gradonačelnika Kraljeva, čime je u prisustvu policijskih službenika narušio javni red i mir.
Podsetimo, pripadnici kombinovane patrole Interventne jedinice policije Policijske uprave Kraljevo i Policijske uprave Novi Pazar zaustavili su večeras oko 20.45 časova u Ulici Jovana Deroka u Kraljevu putničko vozilo marke "porše kajen", novosadskih registarskih oznaka, kojim je upravljao A. P.
U vozilu su se nalazili A. P. na mestu suvozača, dok su na zadnjem sedištu bili S. V, O. B. i Petar Đurić. Oni su se u tom trenutku vraćali sa blokaderskog protesta održanog u Kraljevu pod sloganom „Sve se vidi na Vidovdan“.
Pregledom vozila policijski službenici su u vratima vozača pronašli nož sa sečivom dužine 14 centimetara, koji je privremeno oduzet. Pregledom putnika nisu pronađeni predmeti koji bi predstavljali prekršaj ili krivično delo.
Vozač A. P. podvrgnut je alkotestiranju, kojim je utvrđeno da nije imao alkohola u organizmu. Nakon toga izvršeno je testiranje na prisustvo psihoaktivnih supstanci, pri čemu je utvrđeno da je pozitivan na kanabinoide i benzodijazepine. Zbog sumnje da je učinio prekršaj iz oblasti Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima određeno mu je zadržavanje do 12 časova.
Protiv A. P. biće, u redovnom postupku, podneta i prekršajna prijava zbog pronađenog noža, za prekršaj iz člana 48 stav 1 tačka 4 Zakona o oružju i municiji.
Petar Đurić je, nakon što je zatečen u vršenju prekršaja i priveden, alkotestiran, pri čemu je utvrđeno da ima 0,92 promila alkohola u organizmu. Kako se saznaje, odbio je testiranje na prisustvo psihoaktivnih supstanci. Njemu je, u skladu sa članom 193 stav 1 Zakona o prekršajima, određeno zadržavanje do 12 časova, nakon čega će protiv njega u redovnom postupku biti podneta prekršajna prijava zbog prekršaja iz člana 8 stav 1 Zakona o javnom redu i miru.
O događaju je obavešten dežurni tužilac nadležnog osnovnog javnog tužilaštva u Kraljevu, koji se izjasnio da nema elemenata krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Obaveštena je i dežurna sudija Prekršajnog suda, koja je naložila da se protiv oba lica prekršajne prijave podnesu u redovnom postupku.
Kurir.rs/24 sedam