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Blokader Petar Đurić, lider pokreta "Ćale ovo je za tebe", priveden je večeras u Kraljevu, gde se pijan tokom postupanja policije ponašao nepristojno, drsko i bezobzirno, tako što je povišenim tonom izgovarao uvredljive reči usmerene protiv predsednika Republike Srbije i gradonačelnika Kraljeva, čime je u prisustvu policijskih službenika narušio javni red i mir.

Podsetimo, pripadnici kombinovane patrole Interventne jedinice policije Policijske uprave Kraljevo i Policijske uprave Novi Pazar zaustavili su večeras oko 20.45 časova u Ulici Jovana Deroka u Kraljevu putničko vozilo marke "porše kajen", novosadskih registarskih oznaka, kojim je upravljao A. P.

U vozilu su se nalazili A. P. na mestu suvozača, dok su na zadnjem sedištu bili S. V, O. B. i Petar Đurić. Oni su se u tom trenutku vraćali sa blokaderskog protesta održanog u Kraljevu pod sloganom „Sve se vidi na Vidovdan“.

Pregledom vozila policijski službenici su u vratima vozača pronašli nož sa sečivom dužine 14 centimetara, koji je privremeno oduzet. Pregledom putnika nisu pronađeni predmeti koji bi predstavljali prekršaj ili krivično delo.

Foto: Kurir

Vozač A. P. podvrgnut je alkotestiranju, kojim je utvrđeno da nije imao alkohola u organizmu. Nakon toga izvršeno je testiranje na prisustvo psihoaktivnih supstanci, pri čemu je utvrđeno da je pozitivan na kanabinoide i benzodijazepine. Zbog sumnje da je učinio prekršaj iz oblasti Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima određeno mu je zadržavanje do 12 časova.

Protiv A. P. biće, u redovnom postupku, podneta i prekršajna prijava zbog pronađenog noža, za prekršaj iz člana 48 stav 1 tačka 4 Zakona o oružju i municiji.

Petar Đurić je, nakon što je zatečen u vršenju prekršaja i priveden, alkotestiran, pri čemu je utvrđeno da ima 0,92 promila alkohola u organizmu. Kako se saznaje, odbio je testiranje na prisustvo psihoaktivnih supstanci. Njemu je, u skladu sa članom 193 stav 1 Zakona o prekršajima, određeno zadržavanje do 12 časova, nakon čega će protiv njega u redovnom postupku biti podneta prekršajna prijava zbog prekršaja iz člana 8 stav 1 Zakona o javnom redu i miru.

O događaju je obavešten dežurni tužilac nadležnog osnovnog javnog tužilaštva u Kraljevu, koji se izjasnio da nema elemenata krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Obaveštena je i dežurna sudija Prekršajnog suda, koja je naložila da se protiv oba lica prekršajne prijave podnesu u redovnom postupku.