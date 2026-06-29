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Kaže se da se na Vidovdan sve vidi, a ovogodišnji protestni skup u Kraljevu doneo je uvid koji je malo ko među okupljenima očekivao. Glavna tema nakon protesta nije ostao sam skup, već govor narodne poslanice Jelene Pavlović, koji je izazvao pravi politički i internet potres.

Svega nekoliko sati nakon što je njen govor odjeknuo Kraljevom, društvenim mrežama je prostrujao stari snimak na kojem ista ta poslanica vrlo energično poziva građane da aplaudiraju predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Među blokaderima i aktivistima trenutno bukti ozbiljna rasprava, a mnogi od njih ogorčeno traže zvanično objašnjenje od studentskih udruženja i organizatora: kako se i otkud ova politička persona uopšte našla na bini u Kraljevu?

- Kako li odabraše ovu Jelenu? Od toliko profesora koji su prosli golgotu za sve ovo vreme. Veterani, verski analitičar? idemo dalje, šta je tu je - jedan je od komenatara.

Foto: Printscreen X

U svetlu novih snimaka, kritičari skupa ironično poručuju učesnicima protesta da bi možda zapravo trebalo da se ugledaju na svoju novu "zvezdu vodilju". Ako ništa drugo, ona je pokazala zavidnu fleksibilnost i politički njuh - za razliku od njih koji blokiraju ulice, ona odlično zna kada, kome i u kom trenutku treba aplaudirati.

Međutim, pno što je veoma upitno je što je Jelena Pavlović do pre godinu i po dana bila članica pokreta "Mi, snaga naroda" Branimira Nestorovića, stranke koja je na prošlim parlamentarnim izborima prešla cenzus. Ona je isključena iz Nestrovićeve stranke krajem decembra 2024. godine, a kako je tada rekla, to je saznala iz medija.

Njeno pojavljivanje na skupu u Kraljevu ozbiljno je dovelo u pitanje studentske principe, od kojih je jedan da se dosadašnji opozicionari ne mogu naći na "studentskoj listi"!

Jelena Pavlović na blokaderskom skupu u Kraljevu Foto: Printscreen X

Među prvima je reagovao Pavle Grbović, predsednik PSG-a.

- Izaberu te za poslanika na Nestorovićevoj listi. Ta ista lista odbije da smeni vlast u Beogradu, a neki od njih pređu u SNS. Ne napustiš stranku nakon što SNS-u produže život, naprotiv, postaneš najaktivniji poslanik. Napustiš je zbog ličnih sukoba, godinu dana kasnije. Time "ispuniš uslove" da se primakneš studentskom pokretu. I onda punom parom i sa moralnih visina pozivaš ostale da bezuslovno podrže jednu listu. I to onu listu na kojoj vidiš sebe… - napisao je Grbović na Iksu.

Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka u penziji koji od početka podržava studentske proteste, skrenuo je pažnju na činjenicu da je Jelena Pavlović govorila na skupu u Kraljevu.

- Bojim se da treba da o tome dobro porazmisle i da nas obaveste. Znači da nas obaveste da ubuduće očekujemo da više ovaj princip koji je do sada važio, da on više ne važi. Nemam ja ništa protiv toga, to je njihov izbor, ali tu činjenicu ne smemo da prećutimo - rekao je Čupić za N1.